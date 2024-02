Ein gezücktes Messer hat im Neunkircher Stadtteil Wiebelskirchen für eine Schlägerei gesorgt. Wie die Polizei nun berichtet, kam es bereits am 31. Januar in der Kuchenbergstraße zu einem Streit zwischen zwei Männern, die beide in Begleitung einer Frau gewesen sein sollen. Der Streit ist laut Polizei eskaliert, als einer der Männer ein Messer gezückt und gegen den anderen Mann gerichtet hatte. Dieser habe sich daraufhin mit Faustschlägen gegen die Bedrohung mit dem Messer gewehrt. „Anschließend sei ein weiterer, bisher unbekannter Mann, auf einem Fahrrad vorbeigefahren und habe besagtes Messer an sich genommen“, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Polizei beschreibt den Fahrradfahrer als etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann mit weißen Haaren und weißem Dreitagebart. Die Polizei Neunkirchen bittet Zeugen, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben, sich unter der Telefonnummer 06821 2030 zu melden.