Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat sich ein 50-Jähriger, der am Dienstagnachmittag in Mittelbach randaliert hat. Der Polizei war gegen 15.40 Uhr eine stark alkoholisierte und herumschreiende männliche Person gemeldet worden, die zudem ein Messer bei sich habe. Eine Streife hat den Mann in der Hengstbacher Straße entdeckt; er leistete den Anweisungen der Beamten jedoch keine Folge und kam ihnen immer näher. Um sich selbst zu schützen, haben die Polizisten ihr Reizstoffgerät eingesetzt. Daraufhin ging der Randalierer zu Boden und konnte gefesselt werden. Bei ihm wurde ein Messeretui gefunden, allerdings ohne Inhalt. Der 50-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.