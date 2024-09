Die neue Koalition aus CDU, FWB und FDP will am kommenden Montag im Pirmasenser Stadtrat erneut das Thema Sicherheit in den Mittelpunkt der Debatte rücken. Konkret geht es darum, an neuralgischen Plätzen in der Innenstadt Videokameras aufzuhängen.

Ebenfalls im Pirmasenser Stadtrat wird es um die Schulbuchausleihe gehen. Konkret: Um die Frage, warum die Schulbücher nicht mehr in Stofftaschen, sondern in Plastiktüten ausgegeben werden.

Saarbrücken will wie andere saarländische Städte weiterhin gegen die geplante Erweiterung des Zweibrücker Outlets vorgehen. Dafür will die Landeshauptstadt auch Schützenhilfe aus Frankreich rekrutieren.

Der vor 150 Jahren geschlossene jüdische Friedhof am Ölkorb in Zweibrücken soll vor dem Vergessen bewahrt werden. Bereits vor vier Monaten wurden bei einem Vor-Ort-Termin Möglichkeiten besprochen. Nach monatelanger Funkstille könnte nun Bewegung in das Projekt kommen.

Am elften Tag des unbefristeten Ausstands beim Zweibrücker Kranhersteller Tadano hat die streikende Belegschaft am Donnerstagmorgen eine Menschenkette Mitarbeiter gebildet.

Die Blauzungenkrankheit, die Rinder, Schafe und Ziegen befällt, schreitet in der Südwestpfalz weiter voran. Nur in der Verbandsgemeinde Rodalben ist sie noch nicht nachgewiesen worden.