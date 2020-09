Mit einer Menschenkette vom Hallplatz durch die Fußgängerzone zum Alexandersplatz will das Bündnis Buntes Zweibrücken am Samstag gegen einen erneuten Aufmarsch der rechtsextremen Vereinigung „Nationaler Widerstand Zweibrücken“ protestieren. Das teilt Ingrid Satory vom Bündnis mit. Wegen der Corona-Abstandsregeln sollen Teilnehmer bunte Bänder von jeweils zwei Metern Länge mitbringen, die die Menschen kontaktlos miteinander verbinden. Los geht es um 11 Uhr. „Jetzt reicht’s! Schluss mit rechter Gewalt!“ lautet das Motto der Menschenkette. Das Bündnis verweist darauf, dass seit 1990 über 200 Menschen in Deutschland durch rechtsextreme Morde und Anschläge ums Leben kamen. Allein innerhalb der letzten zwei Jahre seien zwölf Menschen von Rechtsextremen hingerichtet worden: der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke, zwei Passanten vor der Synagoge in Halle, neun Männer in Hanau. Die Gewaltbereitschaft rechtsgerichteter Kreise werde immer wieder durch Waffenfunde der Ermittlungsbehörden bewiesen. Weitere Aufmärsche des Nationalen Widerstands und anderer rechtsextremer Vereinigungen seie„Wir sagen deutlich: Diese braune Horde hat in unserer Stadt nichts zu suchen!“, so das Bündnis.