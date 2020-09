Eine Menschenkette, verbunden durch bunte Schals, Tücher, Baustellenband, zog am Samstagmittag als Protest gegen einen für den Abend geplanten Aufzug von Neonazis durch die Zweibrücker Fußgängerzone. Das überparteiliche Bündnis Buntes Zweibrücken hatte zu einer Kundgebung für Toleranz, ein friedliches Miteinander aller in Zweibrücken und gegen Neonazis und ihre Fälschung der Geschichte aufgerufen. Gut 70 Menschen reihten sich in die vom Hallplatz zum Alexanderplatz ziehende Kette ein.

Oberbürgermeister Marold Wosnitza sagte bei der Eröffnung der Kundgebung, angesichts rechtsextremer Gewalttaten wie in Hanau, Halle, der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke oder der Serie von Drohbriefen des sogenannten NSU 2.0 stelle er sich voll hinter die Organisatoren, die klar formulierten: Jetzt reicht’s! Schluss mit rechter Gewalt.

Im Anblick der Erstürmung der Reichstagstreppen in Berlin durch Rechtsextreme mit Reichsflagge vor drei Wochen sei ihm, so wörtlich, „schlecht geworden“. Er könne es nicht akzeptieren, wenn sich mitlaufende Bürger nicht von Rechtsextremen und Aufwieglern distanzierten.

Für 14.30 Uhr hat die „Linke Jugend“ zu einer Protestkundgebung unter dem Titel „Solidarität statt Hetze. Gegen Naziaufmärsche in Zweibrücken und überall“ aufgerufen, um 16 Uhr die Partei „Die Partei“ zu einer Mahnwache am Ort der beim Pogrom 1938 von SS-Männern niedergebrannten Zweibrücker Synagoge in der Ritterstraße/Ecke Wallstraße.

Die auf weniger als zehn Mitglieder geschätzte, vom Verfassungsschutz beobachtete, rechtsextreme „Kameradschaft Zweibrücken“ will ab 18 Uhr in einem „Gedenkmarsch“ durch die Zweibrücker Innenstadt ziehen.