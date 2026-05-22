Das Melanchthonheim wird verkauft. Ein Makler hat diese Woche die entsprechende Annonce veröffentlicht. Seit Sommer 2025 steht das Gebäude leer.

Als „markanter Bestandteil der historischen Innenstadt“ und „seltene Gelegenheit für Projektentwickler mit Blick auf nachhaltige städtebauliche Entwicklung“, bewirbt die Zweibrücker Makler-GmbH „Immobilia“ das Melanchthonheim. Diese Woche ist die Verkaufsannonce zu dem Ende des 18. Jahrhunderts erbauten Hauses online veröffentlicht worden. Ein Verkaufspreis ist nicht angegeben; es heißt „auf Anfrage“. Dafür allerdings die Kerndaten des Melanchthonheimes: 41 Zimmer, zwölf Badezimmer, 1339 Quadratmeter Wohn- und 1098 Quadratmeter Grundstücksfläche, drei Etagen, Gas-Zentralheizung – und Renovierungsbedarf.

Hausherrin Ingeborg Oberkircher hat sich um die Bewohner des Hauses gekümmert. Archivfoto: Paul Helmut Kreiner

„Wir haben das an den Makler weitergegeben. Das war vor etwa drei Wochen“, sagt Ingeborg Oberkircher. Sie ist die Hausherrin des Melanchthonheimes. Und sie versucht seit Sommer vergangenen Jahres, das Haus einer neuen Nutzung zuzuführen. Rückblick: Im Juni mussten auf einen Schlag die 29 Bewohner des Melanchthonheimes ausziehen. Ihnen wurde ein Zettel unter ihrer Zimmertür durchgeschoben, darauf angekündigt der Rausschmiss binnen elf Tage. Der Grund: mangelnder Brandschutz. Das Gebäude sei nicht mehr sicher.

Einst Prunkbau, heute baufällig

Das Melanchthonheim ist baufällig. Einst ein Prunkbau reihen sich heute Sanierungs- und Renovierungsbedarf aneinander. 1860 wurde das Melanchthonheim angebaut, die letzte umfassende Modernisierung passierte laut Makler-Exposé im Jahr 1993. Da hab es unter anderem neue Holzfenster mit Doppelverglasung. Wohl am modernsten ist die Gas-Zentralheizung aus dem Jahr 2010 – mittlerweile hat die auch schon 16 Jahre auf dem Buckel. Allerdings betont der Makler die solide Bauweise des Gebäudes samt Entwicklungspotenzial. Auch steuerliche Vorteile und Abschreibungsmöglichkeiten im Rahmen des Denkmalschutzes seien möglich.

Nachdem die Bewohner ausgezogen waren, wurde das Haus entrümpelt. Archivfoto: Cynthia Schröer

„Das dreigeschossige Gebäude fügt sich in das historische Stadtbild der Herzogstraße ein und prägt durch seine Lage und Größe das Umfeld deutlich mit“, wird in dem Makler-Exposé betont. Ebenfalls angesprochen werden die aktuellen Bau-Pläne auf der gegenüberliegenden Ex-Brauerei-Fläche. Laut Makler denkbar sei die künftige Nutzung des Melanchthonheimes als „modernes Wohnkonzept“. Das könne etwa durch die Kombination von Wohn- und Gewerbenutzung realisiert werden.

Kimmle-Stiftung hatte Interesse

Vor nicht allzu langer Zeit zeigte sich die Heinrich-Kimmle-Stiftung interessiert, dem Melanchthonheim neues Leben einzuhauchen. Wie Wolfgang Ohler, stellvertretender Vorstand des Melanchthonvereins, auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitteilte, wollte die Stiftung in dem über 100 Jahre alten Gebäude 19 Kleinwohnungen einrichten. Doch die übergeordnete Denkmalschutzbehörde in Mainz machte den Planern einen Strich durch die Rechnung. Eine Mitarbeiterin von dort habe sich das Gebäude vor Ort angeschaut. Diese habe große Bedenken gehabt, was Änderung der Räume angeht. Diese seien historisch zu wertvoll und dürften nicht umgebaut werden. „Das betrifft vor allem das Erdgeschoss und den ersten Stock. Dort gibt es hohe Räume mit Parkettboden und hohen Decken aus Stuck. Die hätten müssen erhalten bleiben“, erklärte Ohler. Deshalb dürften diese laut der Denkmalschützerin nicht aufgeteilt werden in kleinere Zimmer für die vorgesehenen Wohnungen.

Ohler äußerte seinerzeit die Idee, das Haus als Kanzlei oder Bibliothek zu nutzen. So könnte man die Raumaufteilung beibehalten. Doch auch dabei ist das Thema Denkmalschutz nicht vom Tisch: „Wegen des überbordenden Denkmalschutzes wird es vorgezogen, das Gebäude ungenutzt verfallen zu lassen, anstatt es umzubauen und zu nutzen“, ärgerte sich Ohler. Denn Fakt sei: „Wir haben das Geld nicht, um es brandschutztechnisch zu sanieren. Wir brauchen einen Investor oder Sponsoren.“

Der Makler war bis Redaktionsschluss am Freitagabend telefonisch nicht erreichbar.