Auch wenn die Meisterschaft schon vorzeitig unter Dach und Fach war, ließen die Basketballspieler der VT Zweibrücken in ihrem letzten Landesliga-Spiel nichts anbrennen.

Ohne ihre Top-Scorer Tim Burkholder und Milomir Mihailovic, die krank beziehungsweise beruflich verhindert waren, siegten die Landesliga-Meister mit 57:55 (18:25) bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern. „Wir konnten entspannt und locker in unsere letzte Partie gehen“, resümierte Zweibrückens Trainerin Gabriela Chnapkova. „Die letzte Anspannung hat natürlich gefehlt, was man in einigen Aktionen sehen konnte, wo wir nicht konsequent genug verteidigt haben. Doch am Ende haben wir uns wieder zusammengerauft und den knappen Sieg nach Hause gefahren.“

Das Spiel in Kaiserslautern begann zäh aus Zweibrücker Sicht. Die VTZ lag zunächst mit 18:25 zurück. Doch im zweiten und dritten Viertel lief es besser. „Da waren wir etwas besser im Abschluss, und in der Endphase war auch die Defensive wieder stabiler“, analysierte Ex-Coach Denis Rendgen. Bester Zweibrücker Korbschütze in der zerfahrenen Partie war Lucas Höchst mit 13 Punkten. Nach dem Schlusspfiff war der Jubel dann groß, und das Zweibrücker Team konnte den Aufstieg in die Oberliga gebührend feiern.

So spielten sie