Die Arbeitsgruppe, die das Defizit im Zweibrücker Stadthaushalt drücken soll, hat eine Lösung gefunden, um weder der Kultur das Geld abzudrehen noch Bürgerhäuser in den Vororten zu schließen. Ein Kommentar.

Wer ist Josef Peter Mertes? Der Trierer Pensionär, den der Stadtrat 2021 an die Spitze seiner Haushaltskonsolidierungskommission berufen hat, soll helfen, Vorschläge zu erarbeiten, wie die Stadt Millionen Euro einsparen und ihre Kasse dauerhaft aufbessern kann. Nach vielen Jahren in der Kommunalpolitik saß Mertes im Landtag, ehe er elf Jahre lang als Präsident die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) führte. Die ADD – das ist jene Landesbehörde sperrigen Namens, von der sich Städte und Gemeinden ihre Ausgaben genehmigen lassen müssen, bevor sie investieren dürfen.

Hat sich die Stadt da etwa einen Technokraten ins Haus geholt, der von seinem alten ADD-Schreibtisch den Rotstift gleich mitbringt? Will er den Sportvereinen und der Kulturszene an den Geldbeutel? Rät er, Bürgerhäuser zu schließen?

Das Gegenteil ist wohl der Fall. Die Bürgerhäuser sieht der erfahrene Kommunalpolitiker als unverzichtbar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt an. Museum, Festhalle und Sporteinrichtungen will er auch künftig in unveränderter Höhe mit Zuschussgeldern ausgestattet wissen. Dabei hat der Finanzfuchs Ideen, wie die Stadt trotzdem sparen kann. Nämlich indem sie ihre eigene Kasse schont und die Vereine mit Geld aus neuen Fördertöpfen bei EU, Bund und Land versorgt. Und er weiß, wie das Rathaus die Ämter effizienter und preisgünstiger organisieren kann, ohne Personal zu entlassen.

Aber wird das Land solche Vorhaben überhaupt genehmigen? Da kann Mertes’ ADD-Vergangenheit kein Schaden sein. Denn der Trierer weiß, bei welchen Ausgaben die ADD nicht mitspielt, was sie fordert und welche kreativen Ansätze sie gutheißt und genehmigt.

Als eiskalter Rationalisierer dürfte Peter Josef Mertes in Zweibrücken wohl nicht in Erinnerung bleiben. Er ist eine sehr gute Wahl.