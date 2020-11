Zwei Impfstoffe gegen das Coronavirus stehen kurz vor der Zulassung. Damit die Bevölkerung so schnell wie möglich geimpft werden kann, sollen überall in Deutschland Impfzentren eingerichtet werden, die von morgens bis abends nur eines tun: die Coronaspritze setzen. Ursprünglich sollte es für die gesamte Südwestpfalz ein einziges Impfzentrum geben – und zwar in der Pirmasenser Messehalle.Der Christdemokrat und Arzt Christoph Gensch war der erste, der ein eigenes Impfzentrum für Zweibrücken forderte. „Warum soll sich das 85-jährige Mütterchen auf eine Reise nach Pirmasens begeben müssen, nur um geimpft zu werden?“, so sein Argument. Oberbürgermeister und Sozialdemokrat Marold Wosnitza mag ähnlich gedacht haben. Am Mittwoch verkündete er, dass in Zweibrücken ein eigenes Impfzentrum errichtet wird.

Laut Gesundheitsamt werden in Zweibrücken Bürger der Stadt und Einwohner der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land geimpft. Keine Frage: Die Impfung ist vollkommen freiwillig. Die Frage ist vielmehr: Wie schnell kann die Bevölkerung geimpft werden, damit das Coronavirus keine Gefahr mehr darstellt und sämtliche Beschränkungen aufgehoben werden können?

50 000 Menschen leben in Zweibrücken Stadt und Land. Wenn man mal erstens davon ausgeht, dass sich zunächst jeder Dritte impfen lässt, so müssten in den nächsten Monaten 17 000 Menschen im Zweibrücker Impfzentrum geimpft werden. Wenn man zweitens davon ausgeht, dass diese 17 000 bis zum 1. April geimpft sein sollten und an allen Tagen außer an Sonn- und Feiertagen geimpft würde, dann müsste das Impfzentrum täglich 190 Menschen immunisieren. Das ist eine gewaltige Zahl. Um das zu schaffen, muss die Einrichtung hervorragend organisiert und besetzt sein. Eine Ärztin, drei Arzthelfer und zwei Leute für die Büroarbeit: Das wäre zu wenig.

Gesundheitsamt, Stadtverwaltung und alle anderen Beteiligten stehen vor einem Berg von Arbeit. Aber es ist zu schaffen. Massen-Impfungen sind nichts Neues. Ich stand in jungen Jahren auch zweimal mit freiem Oberkörper in langen Schlangen vor der Impfärztin: Damals wurden in Deutschland ganze Jahrgänge zweimal gegen das Pockenvirus geimpft. Mit Erfolg: Die Pocken sind ausgerottet. Weltweit erkrankt kein Mensch mehr an dieser schweren Viruskrankheit, die in jedem dritten Fall tödlich endete.