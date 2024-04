Ein bisschen weniger Auswahl und Chichi würde uns allen guttun – mir zumindest

Meine Waschmaschine ist kaputtgegangen. Am Karfreitag. Kein guter Tag für eine kaputte Waschmaschine. Man könnte jetzt sagen: Was muss sie auch am Karfreitag Wäsche waschen? Aber ich wollte den Ostersonntag mit meiner Familie verbringen und meine Mutter hatte sich schon einmal daran gestört, dass die Nachbarin am Feiertag Wäsche zum Trocknen rausgehängt hatte. „Das macht man doch nicht! Am Ostersonntag Wäsche raushängen!“ Also war das vielleicht eine Strafe des Herrn, dass ich – während sein Sohn am Kreuz das Leben aushaucht – meine Waschmaschine angestellt habe ...

Ich hatte Wäsche eingefüllt, eine Plastikkugel mit Waschmittel in die Trommel gelegt, die Tür geschlossen und den Startknopf gedrückt. Die Maschine machte „klack“, das Programm schien zu starten, Wasser lief in die Trommel, dann machte die Maschine „klick“ – und das Programm ging wieder aus. Und die Tür ging stundenlang nicht mehr auf. Erst am nächsten Tag konnte ich die triefnasse Wäsche rausnehmen.

Die Männer gehen – die Maschinen bleiben

Die Maschine ist fast 20 Jahre alt. Eigentlich hab ich schon lange damit gerechnet, dass sie kaputtgeht. Eine Maschine aus dem vordigitalen Zeitalter. Ein paar Programme, einen Startknopf, das war’s. Sehr einfach. Einfach halt. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Waschmaschine gekauft. Die erste Maschine brachte mein Mann in die Ehe mit, die zweite dann der neue Lebensgefährte. Als wir uns trennten, ließ er die Maschine da. Man könnte sagen, die Maschinen blieben, die Männer nicht.

Es stresst mich ungemein, wenn so etwas passiert. Wie soll ich entscheiden, welche Waschmaschine ich kaufe? Es gibt Menschen um mich rum, die machen aus sowas ein Projekt. Werbezettel durchstöbern, Preise vergleichen, rumfahren, schauen. Ich kann das nicht. Ich will sofort eine Lösung für mein Problem. Jetzt. Für alles andere hab ich keine Ressourcen.

Muss es gleich so viele Modelle geben?

Meine Familie empfiehlt einen Elektrohandel im Saarland. Da kann man Geräte leasen. Da fahre ich hin. Doch da stehen mehr als 50 Waschmaschinen. Ich bin aus dem Stand überfordert. Das ist genauso, wie wenn ich beim Globus Nudeln kaufen will und vor einem Regal mit gefühlt 500 Sorten lande. Warum ist das so? Brauchen wir das? Das lähmt doch.

So kommt man doch nicht weiter im Leben, wenn man entscheiden soll, welche der 500 Sorten Nudeln man kaufen soll. Oder welche der 50 Waschmaschinen. So ist unser Leben. Jeden Tag müssen wir uns für eine Sache unter ungezählten Möglichkeiten entscheiden. Ich will das nicht. Gebt mir eine Auswahl von, sagen wir, zehn Möglichkeiten. Das reicht doch.

Der Berater brennt für seinen Job

Ein Berater hilft mir, fragt, was ich brauche. Na ja, eine Waschmaschine halt. Was soll die denn können, fragt er. Na ja, waschen halt. Worauf ich Wert lege, will er wissen. Na ja, dass die Wäsche sauber wird halt. Ratlos schauen wir uns an. Er zeigt mir verschiedene Modelle, alle haben ein digitales Bedienfeld mit antippbaren Optionen. Er kennt sie alle. Ich frage mich, ob er zuhause für die Wäsche zuständig ist.

Eine Maschine kann Wäsche bedampfen. Alle Maschinen erkennen, wie viel Wäsche drin ist. Es gibt besonders leise Modelle, welche mit einem Nachtprogramm, also quasi einer Schlummertaste. Ich sage, ich will eine Maschine mit einem Kurzprogramm. Ich habe nie viel Zeit, also muss es schnell gehen. Das hilft ihm weiter, er zeigt mir eine Maschine, preist ihre Vorzüge an ... ich unterbreche ihn, sage, die nehme ich.

Sie muss waschen, mehr nicht

Nach einer halben Stunde bin ich aus dem Laden wieder raus. Liefertermin leider erst in zwei Wochen. Ich bin sehr erleichtert. Mein erster Waschmaschinenkauf. Der Verkäufer war ein bisschen überrascht darüber, dass ich so schnell entschieden habe. Er hätte mir gerne noch mehr gezeigt, dafür hat er das ja gelernt. Für mich ist das zu viel des Guten. Ich kann das nur so. Wenn mich das Leben mit zu vielen Optionen überfordert, setze ich mich in die Ecke und fange an zu weinen. Und das hätte er doch bestimmt nicht gewollt.