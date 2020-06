Kurzarbeit, keine Reisen, keine Verabredungen, leerer Terminkalender: In der Corona-Krise hatten viele plötzlich unerwartet viel Zeit. Und viele nutzten sie auch, um endlich mal umsetzen, was man sich vielleicht schon lange vorgenommen hatte, zu dem man aber nie gekommen war. Pool bauen, Garten anlegen, Terrasse mauern, tapezieren, fünf Kilo abnehmen, Sport treiben, ein Bild malen, opulente Rezepte in der Küche ausprobieren, ein Fremdsprachen-Crashkurs, den dicken Wälzer lesen, der schon seit Jahren im Regal steht – Ziele unterschiedlichster Art wurden angegangen. Wir würden von Ihnen, liebe Leser, gerne wissen: Was ist Ihr Corona-Projekt? Wie haben Sie die Zeit genutzt, die Ihnen möglicherweise zur Verfügung stand? Lassen Sie es uns wissen, wir würden Ihre Projekte gerne veröffentlichen. Schicken Sie uns bitte ein Foto und einen kurzen erklärenden Text, geben Sie bitte Ihren Namen und den Wohnort an. Wir freuen uns auf Ihre Zusendungen, bitte an E -Mail redzwe@rheinpfalz.de, Stichwort: Mein Corona-Projekt.