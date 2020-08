Wenn man den Namen Sebastian Fitzek hört, läuft einem schon der Angstschweiß den Rücken runter, so spannend sind seine Thriller. RHEINPFALZ-Jana Schaal stieß bei Instagram auf Fitzeks Aktion „wirschreibenzuhause.de“ und war begeistert. Da sie selbst gerne Geschichten schreibt und einen Kurs an der Volkshochschule über kreatives Schreiben besucht, meldete sie sich sofort an für Fitzeks Idee, eine Kurzgeschichten-Sammlung anzulegen, um den Buchhandel zu unterstützen. Fast jeden Tag gab es laut Jana Schaal ein Live-Video vom Profi-Autor, in dem er etwa den Aufbau von Geschichten erklärte und weitere Tipps gab. 1142 Geschichten wurden eingereicht, eine davon stammt aus Jana Schaals Feder und heißt „Gegner gesucht“. Die 13 besten Geschichten werden in einem Sammelband veröffentlich, dazu die Namen aller Geschichtenschreiber, die einen Beitrag eingereicht haben. Rund 100 Geschichten kommen dann noch in ein E-Book. Für Jana Schaal war das Schreiben von „Gegner gesucht“ ihr Corona-Projekt. Wenn auch Sie ein solches in Angriff genommen haben, sei es das Anlegen eines Gartens, das Bauen einer Terrasse, das Erlernen eines neuen Hobbys oder auch das Loswerden überflüssiger Pfunde: Teilen Sie es uns mit! Schreiben Sie an E-Mail redzwe@rheinpfalz.de.