Der TSC Zweibrücken hat für die neue Saison 2023/24 zwei neue Trainer für die zweite Mannschaft verpflichtet: Sebastian Meil und Steffen Arreche lösen dann den jetzigen Coach Ibrahim Alsac ab.

Sebastian Meil spielt derzeit noch in der ersten Mannschaft der Kicker vom Wattweiler Berg. Steffen Arreche wechselt vom FK Clausen zum TSC, er wohnt in Bubenhausen, in der Nähe vom TSC-Geländes. Das Duo soll aus Vereinssicht einen guten Unterbau zusammenstellen, in der B-Klasse vorne mitspielen und mit etwas Glück vielleicht sogar aufsteigen. Beide sollen künftig auch mit dem Trainer der Landesliga-Mannschaft, Florian Opitz, und dessen Co-Trainer Denis Hirt eng zusammenarbeiten.

Derzeit trainiert Ibrahim Alsac den TSC Zweibrücken II, er hat den Job zur Winterpause von Christian Edlmann übernommen. In der B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West liegt die TSC-Zweite nach 18 Spielen mit 22 Punkten auf Platz elf.