Dass Romi – so heißt Wolfgang Ohlers Hund – den Rosengarten nicht durchs Drehkreuz betritt, ist nichts Neues. Dass sie dafür zahlen muss, ist neu.

Jetzat hab ich endlich mei Johrekaad fer de Rosegaade fer desjohr velängere losse. Ich wollt halt waade, bis es Wetter besser werd. Un hab glei e Iwwerraschung erlebt. Ich loss mer immer de Zugang iwwer es Rollstuhldierche drunne am Ingang bei de Schließ uff de Kaad vemerke. Ich selber brauch jo zum Glick noch kee Rollstuhl, awwer mei Hundche Romi hat Angschd vorm Drehkreiz un geht desweje lieber kommod dorchs Dierche. Doch seit dere Saisong nimmie umsunschd: Ah die Hunde koschde jetzat Intritt, fers ganze Johr immerhin 24 Euro. Ich hab’s de Romi glei vezählt, un’s hat de Kopp geschiddelt un e bissje geknurrt. Nitzt awwer nix, es muss jetzat bleche. Ich hab’m fers erschde des Intrittsgeld ausgeleet, es muss mer’s awwer vum Daschegeld serick zahle. Aller, es hat jo ah de Spaß un denne sogaa meh wie ich, weil’s an de Rose net bloß schnubbert.

Der Herzog hat keine Hundesteuer gezahlt

Es koschd mich jo ah schunn die Hundesteier, die se vor em Johr uffgeschlaa hann. Des is e indirekde Steierr, weil se net vum Hund selbert bezahlt werd, sonnern vum Halder. Die Hundesteier gebt’s schunn seit rund 200 Johr. De Herzoch Karl Auguschd, denne se Hundskarl genennt hann, hat se fer sei dausend Hundcher, die er in de Karlsluschd gehall hat, noch net berabbe misse, sunsch wär er pleite gewest un hätt sei großes Schloss uff’m Karlsbersch garnet baue kenne.

Mei Romiche geht gern in de Rosegaade, vor allem wejem Dornrösche. Wann ich dort mei Kaffee drink un e Stickche Kuche ess, kriet es vun de Bedienung jedesmol zwee, drei Leckerli. Außerdem geht’s Romi ah gern zum Picknick am Park mit, vor allem wann de Michel Wack un de Blueshimmel die Musik mache. Do rendiert sich des Hundeintrittsgeld uff jeden Fall.

Romi statt Buck

Ich hab bei der Geleeschenheit an de Loriot denke misse un sei Serie „Auf den Hund gekommen“. Dort sinn die Rolle jo vedauscht, so wie wenn’s Romi mich an de Lein dorch de Rosegaade fiehre dääd; des dääd’m gefalle. Un dann nadierlich de Thomas Mann mit seim Hund Bauschan, iwwer denne er in dem Bändche „Herr un Hund“ vezählt. Des gefallt mer schunn weje dem Name: Bauschan is Hundedialekt fer „beau chien“, also fer „scheener Hund“.

Ich weeß, jetzat finn ich mol widder kee Enn un komm vum Hunnerdschde ins Tausendschde. Ich muss an die spannende Hundebiecher vum Jack London denke, die ich in meiner Juchend veschlung hab, an de Buck aus der Geschicht „Ruf der Wildnis“ un an „Wolfsblut“. So e Mordskerl vun Hund wie de Buck, der’s sogar mit de Grissleys uffgenomm hat, wollt ich domols ah gern hann. Aller, jetzat hab ich halt’s Romi, was will mer mache. Ich kennt’m heit Owend aus denne Biecher vum Jack London vorlese, vielleicht nemmt’s sich e Beispiel.