Sein Essen mitnehmen, ohne Müll zu produzieren: Die Umweltgruppe ZW-vernetzt startete im Frühjahr ein Mehrweg-Projekt. Jetzt sind weniger Betriebe dabei als zu Beginn. Woran liegt’s?

Von den sieben Betrieben sind fünf geblieben: Viktors Genussladen in der Fußgängerzone, die Kantine des Nardiniklinikums, das Mehrgenerationenhaus des DRK, das Restaurant „Zum Hannes“ in Niederhausen und World Food Trip, dessen Zukunft jedoch unsicher ist. Sie nutzen weiterhin das Mehrwegsystem der Firma Vytal. So kann man sein Essen umweltfreundlich mitnehmen und die Behältnisse zurückbringen. Zwei Betriebe sind nicht mehr dabei.

„Wo das System genutzt wird, läuft’s gut“, sagt Tanja Neumann von ZW-vernetzt auf Anfrage. Doch es machten jetzt weniger Betriebe mit als im Frühjahr, als die Umweltgruppe das Mehrwegsystem auf den Weg brachte. Zwei der ehemaligen Starter, die Suppenkiste, die samstags auf dem Wochenmarkt stand, und das Gasthaus „Zum Bären“ am Fasanerieberg haben geschlossen und sind deshalb nicht mehr dabei.

„100 Betriebe abtelefoniert“

Aufgeben wolle sie aber keineswegs, betont Neumann, und nochmals „aktiv Interessenten werben“. Damals habe sie „100 Betriebe abtelefoniert, auch alle, die in der Pandemie Essen rausgegeben haben. Ich hatte gehofft, dass sich andere anschließen würden, doch das Interesse war gering.“ Einweg-Geschirr aus bestimmten Sorten von Plastik ist seit Juli 2021 in der EU verboten; stattdessen müssen die Materialien biologisch abbaubar sein. Doch für Neumann ist „Mehrweg-Geschirr der eindeutig bessere Weg“.

Und so geht das Ganze: Das System der Firma Vytal funktioniert über einen QR-Code, der mit einer kostenlosen App aufs Handy geladen wird. Der Gastronom scannt den QR-Code des Kunden und des Gefäßes. Darüber wird die Nutzungsgebühr berechnet, die der Gastronom am Ende des Monats an Vytal zu zahlen hat. Pro Gefäß sind dies Cent-Beträge. Ebenso kann auch der Kunde gemahnt werden, wenn er sein Gefäß nach 14 Tagen noch nicht zurückgegeben hat. Zurückgeben kann man die Behälter deutschlandweit. Sie werden dann gespült und kommen wieder zum Einsatz.

Für die Kunden kostenlos

Der Kunde zahlt für das System nichts, der Gastronom eine Einrichtungsgebühr, für die ZW-vernetzt aber Gelder zur Verfügung stellt, die durch eine Spendenaktion zusammengekommen sind. Angeboten werden kleine und größere Schalen „und auch ein Sushi-Behälter, der könnte für Zweibrücken interessant sein“, deutet Neumann an. Mehrweg-Becher, die sich ebenfalls im Vytal-System finden, nutze keiner der Betriebe, die derzeit mitmachen.

KONTAKT

Ansprechpartner für das Mehrwegsystem ist Tanja Neumann, Telefon 0176/255-12118, E-Mail tanja.neumann@zw-vernetzt.de.