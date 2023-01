Seit 1. Januar ist gastronomische Betriebe verpflichtet, Mehrweg-Geschirr anzubieten. An einigen Stellen funktioniert das schon ziemlich gut. Und das ganz ohne Technik.

Wer sich bei der Metzgerei Grim in der Nähe des Busbahnhofs was zu essen oder was zu trinken holt, kann sich auch eine Mehrwegschale oder einen Mehrwegbecher füllen lassen und diese dann wieder zurückbringen. Das geht ganz einfach gegen ein Pfand; man braucht dazu keine Smartphone-App. Jede Menge Müll wird so eingespart - und zufriedene Kunden hat man obendrein.

„Wir wollten für unser Mehrwegangebot nichts Kompliziertes haben, kein App-System“, erzählt Kathi Hartmann, die die Metzgerei Grim seit 2005 zusammen mit ihrem Bruder Heiner Grim führt. So sei sie auf das Mehrwegsystem von Rebowl gestoßen. Diese Firma bietet bowls, Schalen, und cups, Becher, die wieder befüllt werden. Der Kunde muss dafür nur ein Pfand bezahlen. Er ist aber nicht verpflichtet, das Gefäß innerhalb einer gewissen Frist zurückzugeben.

Fünf Euro Pfand für eine Schale, zwei Euro für einen Becher mit Deckel

Das klappt bei der Metzgerei Grim schon hervorragend. Kathi Hartmann: „Die Kunden sind begeistert und wir sind es auch.“ Rund 30 Personen nutzten das System, meist Stammkunden, die sich täglich oder zwei- bis dreimal die Woche Essen mitnehmen. „Wenn sich die Leute bei uns Essen holen, dann kostet die Schale, egal in welcher Größe, fünf Euro Pfand. Der Becher kostet ohne Deckel einen Euro und mit Deckel zwei Euro Pfand“, erklärt Hartmann. Es gibt große Schalen, Schalen mit Trennsteg und kleine Schalen, die laut Hartmann gerne für Salat benutzt werden.

Bringt der Kunde das Geschirr zurück, „dann wird das nicht direkt wieder befüllt, sondern wir nehmen es nur entgegen und geben dem Kunden sein Essen in einem frischen Gefäß.“ Neue Kosten entstehen dem Kunden dadurch nicht; für eine Schüssel zahlt er einmal sein Pfand und danach wird nur noch getauscht. Auch 300 Gramm Aufschnitt oder sonstige Wurstwaren könne man sich in einem wiederverwendbaren Gefäß mitgeben lassen, ergänzt Hartmann.

Geringe Kosten für die Metzgerei

Die Metzgerei selbst hat sich beim Anbieter gegen ein Pfand mit Gefäßen eingedeckt; danach ist ein Nutzungsbeitrag zu zahlen, der abhängig ist von der Länge der Vertragslaufzeit. „Das ist quasi eine Mitmachgebühr, die aber nicht sehr hoch ist“, sagt Hartmann. Wenn Schalen oder Becher beschädigt oder zerkratzt sind, erhalte man dafür Ersatz. Mitgeliefert werden auch Plakate, die man in seinem Laden aufhängen kann, beziehungsweise dies laut neuer Verordnung sogar muss.

Seit Jahresbeginn sind Geschäfte, die auch Essen und Trinken zum Mitnehmen anbieten, verpflichtet, dem Kunden eine Mehrwegverpackung anzubieten. Dafür können sich die Gastronomen einem Anbieter von Pfandsystemen für Mehrweggeschirr anschließen oder sich ein eigenes Pfandsystem erarbeiten. Sie müssen in ihrem Geschäft auf die Alternative hinweisen. Mehrwegverpackungen sollen so zur Alternative für Einwegkunststoffverpackungen werden.