Die Entscheidung, wo der Erweiterungsbau des Kindergartens in Bechhofen hinkommt, ist am Montagabend im Gemeinderat gefallen. Die achtköpfige CDU-Fraktion und Ortsbürgermeister Paul Sefrin (CDU) sprachen sich für den Standort am Dorfgemeinschaftshaus aus. SPD (sechs Sitze) und Grüne (zwei Sitze) stimmten dagegen. CDU-Sprecher Matthias Roos stellte heraus, dass die Fachkräfte – Vertreter des Jugendamtes und das Leitungsteam der Einrichtung – einen möglichst nahe am vorhandenen Kindergarten liegenden Standort bevorzugten. Roos sprach von einem Bau entlang der Straße Schmittenflur. Das würde gewährleisten, dass die Rollsportbahn, für deren Erhalt sich 786 Unterzeichner einer Unterschriftenaktion und die Mehrheit der Teilnehmer an einer CDU-Umfrage ausgesprochen hatten, nicht angetastet wird. Zuvor hatte Bürgermeister Sefrin appelliert, eine Entscheidung zu treffen. „Wir verlieren bei unseren Bürgern an Glaubwürdigkeit, wenn wir keine Entscheidung treffen“, sagte er. SPD und Grüne hatten vorgeschlagen, mit allen Beteiligten ein zukunftssicheres Konzept für den Bereich mit Dorfgemeinschaftshaus, Kindergarten, Rollsportbahn und Grundschule zu entwickeln und erst dann über den Standort zu entscheiden, wenn alle Daten und Zahlen auf dem Tisch liegen. Beide Fraktionnen hatten den Standort am alten Friedhof favorisiert.