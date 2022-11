Am frühen Dienstagmorgen ist im Saarland auf der Autobahn 620 ein Auto mit einer Rotte Wildschweine zusammengeprallt, die plötzlich über die Autobahn gelaufen ist. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall auf der A620 zwischen Saarbrücken und Völklingen-Fenne. Am Steuer saß eine 33-Jährige aus der französischen Grenzstadt Forbach. Bei dem Unfall mit den Wildschweinen wurde ihr grauer Ford Focus so schwer beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Menschen seien nicht verletzt worden, doch mehrere Wildschweine verendeten am Fahrbahnrand.