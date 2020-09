Weil ein Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hatte das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises am Montag, 28. September, Quarantäne für 132 Schülerinnen aus fünf Klassen des St. Ingberter Leibniz-Gymnasiums bis zum 9. Oktober angeordnet. Ebenfalls in Quarantäne müssen zwei Lehrkräfte, die dort als Kontaktpersonen identifiziert wurden. Alle Betroffenen werden am Donnerstag, 1. Oktober, auf Infektionen getestet. Am Dienstag, 29. September, wurden die Testergebnisse von 103 Schülern und 24 Lehrern vom Berufsbildungszentrum (BBZ) St. Ingbert bekannt. Laut Gesundheitsamt haben sich dabei zwei Neuinfektionen ergeben. Betroffen seien zwei Zwölftklässler. Für diese beiden Betroffenen und für deren Mitschüler aus derselben Klasse wurde Quarantäne bis 8. Oktober angeordnet. Gleiches gilt für die Lehrkräfte, die in dieser Klasse vom 21. bis 24. September unterrichtet haben. Zunächst waren am 24. September zwei Schüler am St. Ingberter BBZ positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zudem hieß es am Dienstag, dass tags zuvor bei Tests von Teilnehmern eines Sprachkurses an der St. Ingberter Volkshochschule drei Neuinfektionen festgestellt wurden. Dort wurden nach der Infektion eines Kursteilnehmers elf Mitschüler und zwei Lehrer getestet.