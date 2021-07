Mehrere Verletzte gab es am Dienstagmorgen, 27. Juli, bei einem Brand im Werk der Firma Voit Automotive in St. Ingbert. Das Feuer soll in der Gießerei entstanden sein und mehrere Mitarbeiter durch Rauchgase verletzt haben. Es gab einen Großeinsatz des Rettungsdienstes. Ein Polizeisprecher sagte, dass aus einem Gießereiofen flüssiges Aluminium ausgetreten ist und umliegendes Material entzündet hat. Die genaue Zahl der Verletzten ist noch unbekannt. Die Polizei untersuche, ob der Arbeitsunfall auf Fremdverschulden zurückzuführen ist. Das Feuer wurde von der Werksfeuerwehr gelöscht.