Am Samstagmorgen gegen 6.15 Uhr gerieten fünf Männer in der Maxstraße mit der Polizei in Streit. Anwohner hatten die Polizei im Laufe der Nacht mehrfach gerufen, weil sich immer wieder Personen vor einer Gaststätte ansammelten und lautstark die Nachtruhe störten.

Die Polizei schildert das Geschehen so: Als sich gegen 5.20 Uhr noch eine größere Personengruppe in dem Bereich aufhielt, musste die Ansammlung von mehreren Polizeistreifen aufgelöst werden. Ein Großteil der Personen verließ den Platz, während sich eine neunköpfige Gruppe jedoch uneinsichtig zeigte und die Polizeibeamten provozierte. Nach erneuter Aussprache eines Platzverweises verließen vier aus der Gruppe den Platz, die anderen fünf zeigten sich weiter uneinsichtig. Einen 26-Jährigen, der weiter provozierte, indem er begann, den Einsatz zu filmen, nahm die Polizei in Gewahrsam. Er muss sich laut Polizei nun wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten. Die anderen Personen gingen weg.