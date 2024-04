In der Nacht zum Sonntag ist ein 25-Jähriger von mehreren Männern mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 25-Jährige, der aus Bexbach stammt und in einem Bistro in der Neunkircher Innenstadt arbeitet, gegen 3.30 Uhr mit den Tageseinnahmen des Bistros auf dem Heimweg. An der Königstraße sei er von einem maskierten Mann angegriffen worden. Weitere Männer kamen laut Polizei dazu, bedrohten ihn mit einem Messer und stahlen das Geld. Die Täter seien mit ihrer Beute anschließend in Richtung Gustav-Regler-Straße geflüchtet. Die Polizei Neunkirchen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06821 2030 zu melden.