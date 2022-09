In Zweibrücken-Mittelbach haben Unbekannte am Freitagabend zwischen 19.30 und 22 Uhr vor einem Wohnhaus in der Altheimer Straße Blumenkübel gestohlen und eine Tischdecke auf ein geparktes Auto gebreitet und dabei beschädigt. Der Tisch, von dem die Tischdecke genommen worden war, sei einige Meter entfernt abgestellt worden. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit zwei weiteren Sachbeschädigungen in der Altheimer Straße, die sich offenbar zur selben Zeit ereignet haben. So sei in die Beifahrertür eines geparkten weißen Toyota Corolla eine Delle geschlagen worden. An einem roten Citroën Berlingo wurde der rechte vordere Kotflügel zerkratzt.