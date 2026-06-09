In der Zeit vom Donnerstag, 4. Juni bis Montag, 8. Juni, haben Unbekannte versucht, in mehrere Häuser in der Blieskasteler Innenstadt einzubrechen. Das teilt die Polizei mit. Lediglich in einem Fall seien die Einbruchsversuche gelungen gewesen: In einem Geschäft hätten die Einbrecher einen Computer sowie Bargeld in nicht bezifferter Höhe geklaut. Durch die Tat sei ein Sachschaden im vierstelligen Bereich entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06841 1060 oder per Mail an PI-HOM@polizei.slpol.de.