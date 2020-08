Sommerzeit ist Baustellenzeit. Die Stadt meldet folgende Arbeiten in den kommenden Tagen und Wochen. Bereits am Freitag, 21. August, kommt es in Teilen der Sturzenhofstraße zu einer Vollsperrung. Wie die Stadt mitteilte, wird wegen Arbeiten mit einem Mobilkran vor dem Anwesen 43 die Straße in diesem Bereich zwischen 11 und 14 Uhr gesperrt. Anwohner der Häuser Nummer 42 bis 62 sowie der Sturzenhof müssen in dieser Zeit über die Wattweilerstraße zu ihren Häusern fahren.

Vor einigen Wochen wurde in der Friesenstraße begonnen, Wasser- und Stromleitungen zu verlegen. Hierfür wurde die Fahrbahn halbseitig gesperrt. Im Einmündungsbereich zur Vogesenstraße sei der Boden so schlecht, sodass das Teilstück zwischen der Vogesen- und Hofgartenstraße für die Arbeiten komplett gesperrt werden musste. Weiterhin reicht die Baustelle nun auch in die Vogesenstraße hinein. Deshalb wurde eine Baustellenampel (7 bis 16 Uhr) aufgestellt. Die Arbeiten sollen bis 4. September abgeschlossen sein.