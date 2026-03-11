Modernisierung und Ausbau: Stahlhersteller WDI stärkt seinen Standort Zweibrücken und schafft Platz für mehr Produktion. Auch neue Arbeitsplätze sollen geschaffen werden.

Knapp drei Millionen Euro hat die Westfälische Drahtindustrie GmbH (WDI) in den vergangenen drei Jahren in ihren Standort in Zweibrücken investiert: Der Maschinenpark im Blankstahl-Werk wurde modernisiert, und zwei Ziehmaschinen der neuesten Generation wurden angeschafft. Ziel ist, die Jahresproduktion von derzeit rund 25.000 Tonnen Stahl auf bis zu 33.000 Tonnen zu steigern, wie Profitcenterleiter Stefan Schneider erläutert.

Endprodukt runde Stahlstäbe: WDI investiert knapp drei Millionen Euro ins Nagelwerk. Foto: Jo Steinmetz

Am Standort arbeiten 21 Beschäftigte in der Produktion sowie fünf Mitarbeiterinnen und zwei Mitarbeiter im Büro. Nach den Werken in Hamm und Schwerte ist Zweibrücken zwar das kleinste Stammwerk der Blankstahlerzeugung des Unternehmens, dennoch sucht WDI zusätzliche Fachkräfte, um das Team zu verstärken.

Produkte werden vielfach im Alltag eingesetzt

Das Werk – im Volksmund Nagelwerk genannt, obwohl dort nie Nägel produziert wurden – verarbeitet Walzdraht zu Stahlstangen, die in zahlreichen Industriezweigen weiterverarbeitet werden. „Wir sind Europas größtes unabhängiges Drahtwarenhaus. Im Alltag kommt nahezu jeder mit Produkten in Berührung, die aus unserem Stahl hergestellt wurden“, sagt Schneider. Beispiele sind Transportrollen, Schrauben und Muttern, Gardinenstangen, Möbelbeschläge, Baustähle, Stahlseile, Zaungeflechte, Hydraulikbauteile, Einspritzdüsen für die Automobilindustrie sowie diverse Drahtprodukte.

Der Weg vom Rohmaterial zum Produkt ist technisch anspruchsvoll: Die 1,5 bis drei Tonnen schweren Walzdrahtrollen mit Längen von weit mehr als 1000 Metern werden zunächst auf Ziehbänken bearbeitet. Das Material wird durch Ziehsteine geführt und auf kleinere Durchmesser reduziert, um das Endmaß zu erreichen. In Zweibrücken entstehen so Stahlstäbe mit Durchmessern von fünf bis 30 Millimetern. Abschließend werden die Stabenden gefast (entgratet), um Schäden an sensiblen CNC-Maschinen zu vermeiden, die das Material weiterverarbeiten.

Zusammenarbeit mit Kunden in Belarus beendet

Mit den neuen Maschinen will das Unternehmen sein Portfolio erweitern. „Künftig wollen wir hier auch vier- und sechskantige Profilstäbe produzieren“, sagt Schneider. Um die Anlagen im Drei-Schicht-Betrieb fahren zu können, werden vor allem Fachkräfte aus der Industrie wie Maschinenbediener und Staplerfahrer gesucht.

Mit den neuen Maschinen sollen demnächst auch vier- und sechskantige Profilstäbe produziert werden. Foto: Jo Steinmetz

Vor 22 Jahren hatte WDI das Ixheimer Nagelwerk übernommen. Sechs Jahre später geriet der Standort im Zuge der Bankenkrise in eine schwierige Phase. Inzwischen sei die Lage stabil, betont Schneider. Das Rohmaterial bezieht das Unternehmen überwiegend aus Westeuropa. Von Russland-Sanktionen sei man daher nicht betroffen – lediglich die Zusammenarbeit mit einem Kunden in Belarus wurde beendet.

Von Zollpolitik der USA kaum betroffen

Die wichtigsten Absatzmärkte liegen im süddeutschen Raum sowie in Frankreich und Spanien. Auch das Geschäft mit China laufe gut, zuletzt sei zudem der italienische Markt stärker erschlossen worden. „Von der Zollpolitik der USA sind wir direkt kaum betroffen, da wir kein Amerikageschäft haben. Allerdings spüren einige unserer Kunden, die unsere Produkte weiterverarbeiten, die Auswirkungen“, erklärt Schneider.

Als zentrale Herausforderung nennt Schneider die gestiegenen Energiekosten. Die älteren Gebäude am Standort seien energetisch nicht auf dem neuesten Stand. Mittelfristig plant das Unternehmen daher, auf einem Neubau eine Photovoltaikanlage zu installieren, um einen Teil des Strombedarfs selbst zu decken.

Hoffen auf weniger Bürokratie

Mit Blick auf die Zukunft wünscht sich Schneider spürbare Entlastungen bei bürokratischen Vorgaben. „Allein in unserem Rechtskataster müssen wir zwischen 700 und 800 Vorschriften berücksichtigen, um unsere Produktionsprozesse auszurichten“, sagt er. Unabhängig davon sind weitere Investitionen geplant: In den kommenden Monaten soll ein Neubau mit Sozialräumen und angrenzender Lagerfläche entstehen. Die Baugenehmigung liegt vor.

„Uns ist wichtig, dass die Investitionen möglichst in der Region bleiben“, betont Schneider. Daher arbeitet das Unternehmen beim Bau mit einer Zweibrücker Firma zusammen. Auch die Kücheneinrichtung für die neuen Sozialräume kommt von einem lokalen Anbieter.