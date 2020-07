Begrünte Flachdächer, Geh- und Radwege, Grünstreifen, und, und, und. Die Zweibrücker Grünen wollen die Bauleitplanung nachhaltiger gestalten. Am Mittwoch befasst sich der Stadtrat mit dem Thema. Einzelne Aspekte wurden schon einmal diskutiert.

Zunehmende Extremwetterereignisse wie Hitze- und Dürreperioden sowie Starkregen gefährdeten Menschen, Tiere, aber auch Gebäude und die Infrastruktur in der Stadt. „Hohe Versiegelungs- und Verdichtungsraten bedeuten ein erhöhtes Hochwasserrisiko und ebenso die Gefahr von Hitzestaus, wenn die Beschattung fehlt“, heißt es im Grünen-Antrag zur Stadtratssitzung am Mittwoch. Die Stadt diskutiert die Folgen des Klimawandels in Projekten und erarbeitet ein Hochwasserschutzkonzept. Die Empfehlungen der Arbeitsgruppen „dürfen nicht isoliert betrachtet werden, sondern müssen strukturiert in die Bauleitplanung einfließen“, fordern die Grünen.

Konkret sprechen sich die Zweibrücker Grünen erneut gegen Kies- und Schottermaterialien bei der Gartengestaltung aus. Im Mai vergangenen Jahres war die Partei mit einem Antrag im Bauausschuss gescheitert, Stein- und Schottergärten in neuen Bebauungsplänen zu verbieten. Vielmehr sollten Vorgärten mit heimischen Pflanzen begrünt werden. Dächer sollen so ausgerichtet sein, dass Photovoltaik- oder Solaranlagen darauf installiert werden können. Flachdächer sollen künftig begrünt werden, heimische Baumarten sollen auf öffentlichen Stellplätzen Schatten bieten. Damit Regen besser versickern kann, sind Zufahrten mit Schotter, Ökopflaster oder Rasengittersteinen zu gestalten. Weiterhin sprechen sich die Grünen dafür aus, in Baugebieten Geh- und Radwege einzuplanen sowie die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel sicherzustellen.