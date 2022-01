Nein, es geht an dieser Stelle, wenn die RHEINPFALZ Passanten nach ihrem Projekt für das Jahr 2022 befragt, nicht nur um gute Vorsätze. Vielmehr wollten wir von den Befragten wissen, was sie sich konkret für das nun nicht mehr ganz so junge Jahr vorgenommen haben.

Margot Orpych genießt die Sonne, die gerade über der Rosenstadt scheint. Die Sonne hat auch einiges mit dem zu tun, was sie sich für 2022 vorgenommen hat. „Ich möchte mehr für mich selbst tun“, sagt die Zweibrückerin. Aber was ist „mehr für mich“? „Mehr an mich denken, mich selbst öfter mal in die erste Reihe stellen, also ein bisschen Zeit für mich finden.“ Das gelingt Orpych beim Laufen, im Grünen, in der Natur. Viele Jahre war sie aus familiären Gründen in Verpflichtungen eingebunden. Das ist jetzt anders, weshalb sich Orpychs Leben ein wenig ändern soll, hin zu eigenen Interessen und Wünschen.

In die entgegengesetzte Richtung, nämlich hin zu mehr Verpflichtung, plant Valdrin Krasniqi. Der Homburger möchte sich einen Ausbildungsplatz sichern. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserer Umfrage hat er schon ein Vorstellungsgespräch hinter sich gebracht. Was möchte er werden? „Industriemechaniker, weil mich handwerkliche Arbeit inspiriert. Ich finde das schön. Das gefällt mir. Ich habe mich auch viel über das Berufsbild informiert, gelesen, Videos darüber geguckt.“

Öfter in die Natur möchte auch Bernd Rockstroh. Aber anders als Margot Orpych. Sein Käppi weist den Neunkircher schnell als das aus, was er ist: ein begeisterter Chopper-Fahrer. „Ich habe eine Yamaha Virago mit 1100er-Motor. Ich will mehr Motorrad fahren. Mehr als im Vorjahr. Wenn es geht, will ich reisen, wenn es während der Pandemie erlaubt wird.“ Motorradtouren könnten in solchen Zeiten ein Trost werden. Wohin geht es, wenn sich Rockstroh mit seinem Zweirad auf den Weg macht? „Ich treffe mich einmal im Jahr mit Kumpels. Dann machen wir eine Tour. Ansonsten fahre ich jeweils 100 bis 250 Kilometer.“ Wo trifft man ihn und seinen Chopper in der Regel? „Sagen wir mal in der Pfalz.“ Ach wirklich, als Saarländer in der Pfalz? „Ei selbstverständlich. Und in Frankreich natürlich. In den Vogesen. Oder im Schwarzwald.“

Einen mutigen Schritt will Julia Walther wagen: Sie macht sich selbstständig. „Das ist der große Plan in diesem Jahr. Ich bin vegane Ernährungsberaterin kurz vor dem Abschluss. Ich möchte damit nicht nur ein größeres Bewusstsein für die Umwelt und die Tiere bei den Menschen erreichen. Sondern dass die Menschen sich auch bewusst werden, dass eine gute Ernährung gesünder macht. Ernährung ist alles. Also fast alles. Ich möchte den Menschen dabei helfen, etwas gesünder zu sein und die Welt dadurch ein wenig grüner machen.“ Vor einem Jahr ist der Zweibrückerin ihr Ziel für 2022 klargeworden. Hierfür habe sie eine Stelle im öffentlichen Dienst aufgegeben.

Nicklas Eiser will sportliche Projekte verwirklichen. Vor allem baut der Kröppener im ersten Halbjahr zwar an seinem Fachabitur am Hofenfels-Gymnasium. Doch er möchte auch mit seinem Fußballverein hoch hinaus. In der A-Jugend der JSG Rieschweiler/Knopp spielt er im Moment im rechten Flügel. „Ich möchte dieses Jahr aufsteigen“, hat er sich fest vorgenommen. Noch spielt sein Team in der A-Junioren-Kreisliga Westpfalz-Süd. Im März wird der Gymnasiast 18. „Dann will ich versuchen, in die erste Mannschaft zu kommen.“ Dieses Ziel ist dem jungen Mann sehr wichtig. „Der Sport begleitet mich, seit ich drei Jahre alt bin. Seitdem spiele ich Fußball. Das ist für mich eine Herzensangelegenheit.“

Zoe Zähringer will in der Leichtathletik weiterkommen. „Ich war am vorletzten Wochenende bei den Pfalzmeisterschaften. Ich will mehr trainieren, mich vielleicht für die Süddeutsche Meisterschaft qualifizieren.“ Für das Leichtathletikzentrum Zweibrücken (LAZ) startet sie im Sprint „und ein bisschen im Weitsprung.“ Auch die Zweibrückerin treibt seit ihrer Kindheit Sport. „Mit Leichtathletik habe ich vor einem dreiviertel Jahr wieder angefangen. Außerdem reite ich auch schon fast 13 Jahre.“