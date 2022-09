In das Hengstbacher Dorfgemeinschaftshaus soll noch mehr Leben einziehen. Ab Freitag, 9. September, will der Förderverein wöchentliche Zusammenkünfte in dem Haus anbieten. Der drohende Verkauf des Hauses ist dafür ein Mitgrund.

Organisiert werden sollen die Treffen vom Hengstbacher Förderverein Kultur und Dorfgemeinschaftshaus. Vorrangig sind die Freitags-Treffen nur für die 90 Vereinsmitglieder gedacht, allerdings könne vor Ort ein Mitgliedschaftsbogen ausgefüllt werden. „Es geht darum, wieder eine Art Kneipe im Dorf zu haben“, berichtet Vereinsvorsitzender Markus Wolf. Es soll dann Getränke geben und auch etwas zu Essen.

Dass die Stadt in einer Haushaltskonsolidierungskommision sämtliche Dorfgemeinschaftshäuser in den Vororten auf den Prüfstand stellt, ist einer der Gründe für die neue Aktion des Vereines. „Die Idee ist aber schon vorher aufgekommen“, stellt Wolf klar. Worum geht es bei der Haushaltskonsolidierungskommision? Vereinfacht gesagt: Die Stadt muss Geld sparen und sämtliche Ausgaben überprüfen, und dazu gehören auch die Dorfgemeinschaftshäuser. Mittelbach-Hengstbach ist in ganz Zweibrücken der einzige Vorort, der zwei Dorfgemeinschaftshäuser hat - eins in Mittelbach und eines in Hengstbach. Die Folge: Das Haus in Hengstbach muss stärker in Sachen Erhalt rechtfertigt werden. Und das geht vor allem durch eine starke Nutzung des Hauses. „Die ist derzeit zufriedenstellend“, sagt Wolf. Sowohl private Feiern werden im Dorfgemeinschaftshaus abgehalten, ebenso nutzen Vereine das Gebäude. „Je höher aber die Nutzung ist, desto unwahrscheinlicher auch der Verkauf“, ist sich Wolf sicher.

Verein haben viel Geld in das Haus gesteckt

Laut dem Vereinsvorsitzenden habe die Stadt kaum Kosten wegen des Hengstbacher Gemeinschaftshauses. Über die Jahre haben die Vereine viel Geld in das Gebäude gesteckt, etwa in Malerarbeiten, neue Fenster und eine neue Theke. Dennoch: Das Haus ist nicht mehr das jüngste, weiß Wolf. Energetisch gebe es durchaus Luft nach oben. Die Energiekosten wurden bislang aber vom Verein und dessen Einnahmen größtenteils bezahlt. Wie es mit den steigenden Energiekosten weitergeht, das ist noch offen. Wolf nennt als Möglichkeiten höhere Mieten oder gar eine Energiepauschale. Ortsvorsteher Kurt Dettweiler lobt die Idee des Fördervereines in höchsten Tönen: „Ich finde das super“, freut er sich. Schon jetzt herrsche in dem Gebäude viel Leben, sagt Dettweiler. „Umso mehr, umso besser.“