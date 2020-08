„Wir haben eine große Warteliste“, sagt Bürgermeister Christian Gauf mit Blick auf beeinträchtige Kinder, die in einer integrativen Kita am besten betreut werden können. Um die dringend benötigten Plätze zu schaffen, soll die protestantische Kita Heiligentalstraße in Bubenhausen ausgebaut werden.

Aktuell müssen sechs Zweibrücker Kinder mit Beeinträchtigung außerhalb der Stadt betreut werden, sie besuchen Gauf zufolge eine Einrichtung in Landstuhl. Auf der Warteliste des Trägers, dem protestantischen Kindertagesstättenverbund Zweibrücken, befänden sich weitere sieben Kinder, die einen Platz in einer integrativen Kita vor Ort suchen. „Wir können aktuell die notwendigen Plätze in Zweibrücken nicht vorhalten“, schilderte Gauf am Mittwoch im Stadtrat, und die Nachfrage steige stetig.

Der Träger habe sich bereit erklärt, die Einrichtung um zwei integrative Gruppen zu erweitern. Um mehr Platz zur Verfügung zu stellen, soll das ehemalige Lützelhaus zu einer Kita umgewidmet werden. Das Gebäude soll dafür im Erdgeschoss umgebaut und mit der jetzigen Kita räumlich verbunden werden. Neben den zwei Gruppenräumen sind ein Therapie- und Wickelraum, ein Kinder-WC sowie Platz fürs Personal vorgesehen. Insgesamt werden dafür rund 1,3 Millionen Euro fällig. Auf die Stadt entfallen letztlich knapp 600 000 Euro. Den Ausbauplänen und dem Kostenansatz stimmte der Stadtrat einstimmig zu.