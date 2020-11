Der Zweibrücker Stadtrat soll am Mittwoch die Besoldung von Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) erhöhen. Das steht in einem Beschlussvorschlag für die Sitzung. Wenn der Stadtrat dem Vorschlag folgt, erhält Wosnitza ab Januar ein Grundgehalt von 9638 Euro pro Monat plus Zuschläge. Bisher überwies ihm das Rathaus ein monatliches Grundgehalt von 8763 Euro plus Zuschläge. Das rheinland-pfälzische Besoldungsgesetz sieht vor, dass Oberbürgermeister einer Stadt mit weniger als 40 000 Einwohnern zunächst nach der Besoldungsgruppe B4 bezahlt werden. Im Jahr 2020 betrug das Grundgehalt in B4 eben 8763 Euro. Frühestens nach zwei Jahren Amtszeit kann ein Stadtrat beschließen, dass sein OB in die Besoldungsgruppe B5 hochgestuft wird. Hier betrug das Grundgehalt in diesem Jahr 9318 Euro, ab Januar gibt’s mehr, nämlich 9638 Euro, jeweils plus Zuschläge, die auch von den jeweiligen Lebensumständen abhängig sind.