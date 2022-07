In Zweibrücken legt die Arbeitslosenquote von zuletzt 6 auf jetzt 6,2 Prozent leicht zu.

Peter Weißler, Leiter der Arbeitsagentur, bemerkt dazu, dass sich in den vergangenen Wochen einige junge Menschen nach Schulabgang oder dem Abschluss ihrer Ausbildung arbeitslos melden mussten. Zudem seien zum 30. Juni einige befristete Arbeitsverträge ausgelaufen. Weißler zeigt sich zuversichtlich, „dass sich mit dem breiten Arbeitsstellenangebot in der Region schnell neue Chancen für diese Menschen ergeben“.

In der Stadt Zweibrücken waren im Juli 1161 Männer und Frauen bei der Arbeitsagentur für Arbeit sowie dem Jobcenter als arbeitslos gemeldet. Das seien 36 Personen (3,2 Prozent) mehr als im Juni, aber 57 Betroffene (4,7 Prozent) weniger als im Juli vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,4 Prozentpunkte zurückgegangen.

Derzeit 609 Stellen in Zweibrücken offen

Arbeitgeber in der Stadt Zweibrücken hätten in den vergangenen vier Wochen 60 neu zu besetzende Stellen gemeldet. Das sind 16 weniger als noch im Juni und 60 weniger als im Juli vorigen Jahres. Insgesamt seien in Zweibrücken zuletzt 609 Stellen offen gewesen.

Der Landkreis Südwestpfalz meldet für den Juli 1768 Arbeitslose. Das waren 19 Betroffene (1,1 Prozent) weniger als im Juni und 262 Personen (12,9 Prozent) weniger als im Juli vorigen Jahres. Im Kreisgebiet bleibt die Arbeitslosenquote gegenüber Juni unverändert bei 3,5 Prozent. Sie liegt aber um 0,5 Prozentpunkte niedriger als im Juli 2021. Von den Arbeitgebern im Kreisgebiet wurden im zurückliegenden Monat 72 neu zu besetzende Stellen gemeldet. Das sind vier weniger als im Juni und 28 weniger als im Juli 2021. Aktuell werden im Kreis Südwestpfalz 655 offene Stellen im Bestand gelistet. In Pirmasens ist die Quote im Juli von 10,6 auf 11,3 Prozent gestiegen.

Hilfen für Kriegsflüchtlinge

Seit Juni unterstützen die Jobcenter ukrainische Kriegsflüchtlinge beim Eintritt in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Über die reine Arbeitsvermittlung hinaus gewähren die Jobcenter Hilfen zum Lebensunterhalt, übernehmen die Kranken- und Pflegeversicherung und helfen den Geflüchteten auch beim Spracherwerb und der Anerkennung von Schul- und Berufsabschlüssen.