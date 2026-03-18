Zerstört, abgerissen, wiederaufgebaut: Wie ein Zweibrücker Wahrzeichen zur modernen Schule wurde – und doch nicht mehr dasselbe blieb.

Es war vor dem Zweiten Weltkrieg ein Blickfang in der Himmelsbergstraße: das Gebäude des humanistischen Gymnasiums Bipontinum, ein prächtiger dreigeschossiger Sandsteinbau im Neurenaissance-Stil. Erbaut worden war es kurz vor der Jahrhundertwende in den Jahren 1898 bis 1900, als die Industrialisierung für einen Aufschwung in Zweibrücken sorgte. Allerdings wurde der Unterricht seit der Inbetriebnahme immer wieder unterbrochen – zum Beispiel, als das Gebäude während des Ersten Weltkriegs von der Heeresverwaltung beschlagnahmt wurde und zuerst als Kaserne und dann als Lazarett diente. Das Gymnasium war in dieser Zeit in den Räumen der Realschule untergebracht, der Unterricht fand wechselweise vormittags und nachmittags statt.

Die zweite Beschlagnahmung erfolgte 1938/39 zur Unterbringung von Westwallarbeitern in den Unterrichtsräumen und der Turnhalle. In der Zeit der zwei Räumungen Zweibrückens in den Jahren 1940 und 1944 wurde die Schule vorübergehend für einige Monate geschlossen. Das endgültige Ende kam am 14. März 1945: Wie ein Großteil der Stadt wurde auch dieser illustre Bau beim Bombenangriff zerstört. Seither lag alles in Trümmern.

Spitzhacken und Abrissbagger kommen

Erst im Jahr 1955 wurde die Baufirma Scharding vom Staatlichen Hochbauamt in Kaiserslautern beauftragt, aus den Ruinen des Gymnasiums Bruchsteine für die Errichtung einer Mauer beim Gestüt zu gewinnen. Im Spätsommer des Jahres kamen Spitzhacken und Abrissbagger, um die ehemalige Aula und die Fassadenreste des Westflügels abzutragen. Die Zweibrücker Kulturbeflissenen befanden sich in heller Aufregung, war doch dieses Gymnasium eines der ältesten und traditionsreichsten der Pfalz: 1558 hatte Herzog Wolfgang die humanistische Gelehrtenschule christlicher Prägung in der Klosteranlage von Hornbach gegründet. Die Schule wurde am 1. Januar 1559 eröffnet und kam 1706 nach einigen Zwischenstationen in Zweibrücken und Meisenheim endgültig nach Zweibrücken.

Bedeuteten diese Abriss- und Aufräumarbeiten tatsächlich, dass mit einem Neubau an alter Stelle begonnen wurde? War mit den Abbrucharbeiten der Stein für ein neues Gymnasium am Himmelsberg ins Rollen gekommen? Oberstudiendirektor Helmut Apffel hatte den voraussichtlichen Raumbedarf beim Kultusministerium angemeldet, und innerhalb des Kollegiums war ein Bauausschuss gebildet worden.

Alter Platz, neues Gebäude

Wo war die Schule seit ihrer Zerstörung 1945 eigentlich untergebracht? Wegen der zahlreichen zerstörten Gebäude in der Stadt war die Raumsituation nach dem Krieg auch für die Schulen schwierig. Bis 1948 war sie in der ehemaligen 22er-Kaserne untergebracht, danach im städtischen Lyzeum in der Himmelsbergstraße 27 (heute Gebäude der Pestalozzischule). 1951 wurde das altsprachliche Gymnasium nach seinem Begründer Herzog Wolfgang benannt und fand Unterschlupf im wiederhergestellten Gebäude des naturwissenschaftlichen Gymnasiums in der Hofenfelsstraße, der ehemaligen Oberrealschule. Man teilte sich das Gebäude: Das Herzog-Wolfgang-Gymnasium erhielt Klassenräume im dritten und vierten Stock, in den Mansarden waren die Verwaltungsräume. Turnhalle und Fachräume wurden gemeinsam genutzt. Auch die Bibliotheca Bipontina mit den Bücherschätzen der ehemaligen herzoglichen Bibliothek, die seit Ende des 19. Jahrhunderts dem humanistischen Herzog-Wolfgang-Gymnasium zugeordnet war, fand eine neue Heimat in diesem Gebäude: Die 20.000 Bände, die während des Krieges in einem Salzbergwerk bei Schönebeck bei Magdeburg gelagert worden waren, wurden katalogisiert und in drei Räumen aufgestellt. Ein Raum mit Bücherregalen an einer Wand wurde zum Lehrerzimmer.

Der Steinbruch am Himmelsberg sollte noch einige Zeit Bestand haben, bis es endlich beschlossen war: Das Herzog-Wolfgang-Gymnasium sollte ein neues „Anstaltsgebäude“ am alten Platz bekommen. Für einen so prachtvollen Bau, wie es der alte war, war in der Stadt aber das Glad nicht vorhanden. Beim Neubau wurde vor allem Wert auf die Zweckmäßigkeit gelegt: Für das alte Gymnasium war ein zeitgemäßer Schulbau geplant. Das Gebäude wurde nicht auf dem alten Grundriss aufgebaut, sondern die Klassenräume wurden mehr zur Wackenstraße hin ausgerichtet, denn der Lärm in der Himmelsbergstraße würde den Unterricht stören, hieß es. An Ostern 1959, rechtzeitig zur 400-Jahr-Feier war es soweit: Mit dem neuen Schuljahr zog die Schule in ihr neues Heim. Aus dem „Gymnasium am Himmelsberg“ wurde das Gymnasium am Wacken.

Springbrunnen und botanischer Garten

Auch die Bibliotheca Bipontina fand wieder Unterkunft im Gebäude der Schule, nämlich in einem großen lichterfüllten Raum, in dem Platz für 30.000 Bände war; daneben gab es einen Lesesaal. Sogar eine Aula mit großen Fenstern befand sich im Obergeschoss des dreistöckigen Gebäudes. Es entstanden eine großen Turnhalle und auf dem geräumigen Schulhof eine 50 Meter lange Laufbahn. Die modernen Fachräume befanden sich im Verbindungstrakt zwischen Hauptgebäude und Turnhalle.

Das frühere Herzog-Wolfgang-Gymnasium ist heute die Herzog-Wolfgang-Realschule plus. Foto: Maria Rimbrecht

Auf dem Schulhof wurde zudem ein künstlerischer Springbrunnen aufgestellt, entworfen vom bekannten Zweibrücker Künstler Sepp Semar. Die Biologen freuten sich über einen botanischen Garten. Der Tradition wurde gehuldigt, indem es am Eingang Richtung Wackenstraße eine Stätte gab, an der den Toten der Schule gedacht wurde. Dort wurden das Ehrenbuch und die alte Fahne der Schule ausgestellt. Die Kosten für die neue Schule betrugen etwas mehr als zwei Millionen D-Mark.

„Eine Heimat aus den Trümmern“

Die meisten Zweibrücker waren 1959 begeistert davon, dass die traditionsreiche Schule mit der 400-jährigen Geschichte nach 15 Jahren der Wanderschaft eine endgültige Heimstätte gefunden hatte, wie damals vermutet wurde. Latein- und Griechischlehrerin Anita Bischoff, selbst elfjährige Schülerin beim Einzug, erzählte im Jahresbericht 1979/80 vom dankbaren Gefühl, „eine Heimat aus den Trümmern wiedergewonnen zu haben, in der viele Generationen in Frieden lernen, lehren und leben würden“. An das gymnasiale Schulzentrum, das Doppelgymnasium von Herzog-Wolfgang-Gymnasium und Helmholtz-Gymnasium auf dem kleinen Exerzierplatz dachte damals niemand.