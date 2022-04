Unter den bislang 349 nach Zweibrücken geflüchteten Ukrainern sind gut ein Drittel Kinder- und Jugendliche und nur ganz wenige alte Menschen. Einen Überblick gab die Stadtverwaltung am Montagmorgen. 312 vorm russischen Überfall auf ihr Land Geflohne werden vom Amt für soziale Leistungen betreut, darunter, so Amtsleiter Tim Edinger, seien 55 Kinder unter sechs Jahren und weitere 68 Unter-15-Jährige. Dagegen seien nur 13 Ukrainer im Rentenalter bislang registriert worden.

Unter den Angekommenen im sogenannten erwerbsfähigen Alter seien vor allem Frauen, knapp 70 Prozent.

Zweibrücken habe bislang für eine sehr gute Aufnahme und Unterbringung der Kriegsgeflohenen sorgen können, auch durch eine überwältigende Hilfsbereitschaft der Bürger, sagte Oberbürgermeister Marold Wosnitza. Vergangene Woche etwa hatte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zur Spende von Fahrrädern für die Angekommenen aufgerufen. Bislang seien 100 Räder zu Verfügung gestellt worden. Das DRK will voraussichtlich im Mai eine „Ehrenamtsbörse Ukraine“ starten, sagte Kreisgeschäftsführer Hans Prager. Etwa für Notfall-Nachsorge und andere Hilfen suche man Menschen mit Engagement und passenden Qualifikationen. An der Volkshochschule Zweibrücken startet in dieser Woche ein zweiter Willkommenskurs für Ukrainer.