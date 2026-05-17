Das Scheierfescht 2026 in Dellfeld ist am Samstagabend mit einer Mega-Party zu Ende gegangen.

Auf der Bühne standen am Samstagabend die lokal bekannten Musiker von „Krachleder“. Die Truppe heizte den über 1000 Besuchern richtig ein. Es herrschte Top-Stimmung in der Scheune oberhalb Dellfelds. Rege war der Betrieb an den Essens- und Getränkeständen.

Das Scheierfescht wird von der Zweibrücker Landjugend organisiert. Seit Jahren ist die Veranstaltung eine Konstante im Dellfelder Veranstaltungskalender. Die Besucher kommen nicht nur aus dem Dorf, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden und aus dem benachbarten Saarland.

Auch bei der Eröffnung am Donnerstag war trotz des miesen Vatertagswetters ordentlich was los beim Scheierfescht. Allerdings berichtete die Polizei später, ein 19-Jähriger sei auf dem Festgelände ins Gesicht geschlagen worden.