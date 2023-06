Eine Frau wollte mit ihrem Hund spazieren gehen, parkte auf einem Feldweg und wurde per Foto angeschwärzt hat. Sie muss 55 Euro zahlen und ärgert sich über das „Stasiverhalten“.

Im September beginnt Maren Bastian ihr Medizinstudium an der ungarischen Universität in Pécs. In Deutschland gibt es zu wenig Studienplätze. Darüber ärgert sich Bastian – und äußert klare Forderungen an die Politik.

Zweibrücken trauert um einen seiner bekanntesten Fasnachter: Bodo Heintz leitete ein Vierteljahrhundert lang die Prunksitzungen des KVZ. Nun starb er, wenige Tage vor seinem 79. Geburtstag.

Das Schwimmerbecken im Zweibrücker Freibad verliert Wasser und wird seit Jahren geflickt. Nun steht eine Sanierung an. Es sei Zeit für eine große Lösung, sagt Stadtwerke-Chef Werner Brennemann.

Skurriles im Alltag: Warum die neue Bank in der Pirmasenser Strobelallee nicht zwingend falsch herum steht.

Zwei umgerüstete Fahrzeuge helfen der Zweibrücker Feuerwehr bei Bränden auf Feldern und in trockenen Wiesen. Das Personal wird gesondert geschult.

Für die Internetausfälle in Teilen von Pirmasens sind vermutlich Babyphones oder alte Radios verantwortlich.

Das Ringen um den Fortbestand des Karnevalverein Lämer Narre ging erfolgreich zugunsten des Leimener Vereins aus. Es einen neuen „Lämer Obernarren“.

Der Althornbacher Kulturförderverein wird 25. Dieses Wochenende wird gefeiert.

Der Schöntalweiher bei Ludwigswinkel ist wegen der starken Vermehrung von Algen derzeit gesperrt. Deswegen wird nun eine Schwimmbahn angelegt. Bis zu den Sommerferien soll der Badesee wieder geöffnet werden.