Das seit über zehn Jahren bestehende Ensemble Camerata musici con medici spielt am Sonntag, 19. März, 18 Uhr, bei der Mozartgesellschaft in der Zweibrücker Karlskirche.

Das Kammermusikensemble setzt sich aus Musikern und musizierenden Medizinern zusammen, die sich der Aufführung barocker Werke verschrieben haben. In wechselnder Besetzung lädt das Ensemble regelmäßig zu Konzerten im Saarland und der Pfalz ein. Projektweise musizieren Holzbläser mit dem Streicherensemble zusammen, um jeweils einen Komponisten in den Mittelpunkt zu stellen. In Zweibrücken musizieren Julia Stodtmeister, (Gesang und Violine), Anna-Margarete Kries (Violine), Florian Gießing (Violine), Angelika Maringer (Viola), Gabi Szarvas, (Violoncello), Holger Stodtmeister (Kontrabass), Norbert Kries (Orgel und Cembalo) sowie als als Gast Walther Theisohn, (Oboe), der Vorsitzende der Mozartgesellschaft und Leiter der Zweibrücker Musikschule. Zuletzt war das Ensemble im Mai 2022 in Homburg-Schwarzenacker bei einem Benefizkonzert zugunsten der Kinder in der Ukraine zu hören. Damals standen Werke von Johann Sebastian Bach im Mittelpunkt. Diesmal widmet sich das Ensemble dem Thema Venedig und dem 18. Jahrhundert. Es spielt Werke von Alessandro Marcello (1673-1747), Antonio Vivaldi (1678-1741) und Tomaso Albinoni (1671-1751).

Karten

Karten gibt es bis 17. März im Zweibrücker Kulturamt, Maxstraße 1, danach an der Tageskasse.