Manche Medikamente sind derzeit Mangelware, darunter Fiebersäfte und Zäpfchen für Kinder, Paracetamol- und Ibuprofen-Produkte, auch Cholesterin- und Blutdrucksenker. Wir haben mit Apothekern in Zweibrücken gesprochen.

Die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester nutzt die „Pirmasenser Rundschau“ für besondere Interviews. Brigitte Facco, die Leiterin der Familienbildungsstätte, verrät, welchen Luxus sie sich gönnt und warum ihr der Glaube so wichtig ist.

Seit September hat Zweibrücken ein Reparaturcafé. Es wird so gut angenommen, dass es mittlerweile eine Warteliste gibt. Für Frühjahr ist ein Spezialtermin geplant.

Im Deutschen Technikmuseum in Berlin steht aktuell eine Rennmaschine des Hauensteiner Frauen-Mofaclubs „Zündkatzen“. Wie das Exponat dorthin kam und warum es zum Thema der Ausstellung passt, erzählt Vereinsmitglied Katrin Graf.

Ein 88-jähriger Autofahrer fuhr sehr langsam und auf der Spur für den Gegenverkehr durch Contwig. Als ihn die Polizei kontrollierte, erlebte sie noch eine Überraschung.

Nun hat auch der Verbandsgemeinderat Thaleischweiler-Wallhalben grünes Licht zur kommunalen Zusammenarbeit beim geplanten interkommunalen Gewerbegebiet Biebermühle gegeben.

Immer mehr Autofahrer, die in Zweibrücken parken, bezahlen ihren Parkschein übers Handy. Wohl auch, weil sie dadurch manchmal Geld sparen.

Die Mitglieder des Winterbacher Gemeinderates haben sich am Mittwoch vor Weihnachten geweigert, die Grundsteuer und die Gewerbesteuer zu erhöhen. Das hatte das Land gefordert.

Um rasch helfen zu können, hat der Landkreis Südwestpfalz im Sommer das Katretter-System eingeführt. 158-mal wurden darüber seither Ersthelfer alarmiert.

Seit 30 Jahren gibt es das gesundheitsorientierte Fitnesstraining bei der VTZ. Die Leiterin ist auch Tanztrainerin. Sie hat auch einen eigenen Youtube- und Tiktok-Kanal mit Tausenden von Abonnenten.

Acht Jahre war Lothar Weber Chef im Rathaus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben. Mit Ablauf des Jahres geht er in den Ruhestand. Ein Rückblick.

Die Saarbrücker Polizei musste trauernde Angehörige im Krankenhaus beruhigen. Sie waren dorthin gekommen, nachdem ein 19 Jahre alter Autofahrer in die Klinik kam, wo er noch am selben Tag an seinen Verletzungen starb.