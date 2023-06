Für ihren Einsatz im Ahrtal-Katastrophengebiet wurden jetzt 66 Helfer mit der rheinland-pfälzischen Fluthilfemedaille belohnt. Andere müssen auf ihre Ehrung weiter warten.

„Was ihr dort gesehen habt, wird euch wohl auf ewig begleiten“, zollte Oberbürgermeister Marold Wosnitza den Einsatzkräften Respekt, die sofort nach der Katastrophe in die verwüsteten Hochwassergebiete aufgebrochen waren. 66 Angehörige der Zweibrücker Feuerwehr und des Rotkreuz-Kreisverbandes Südwestpfalz galt es am Mittwochabend mit der rheinland-pfälzischen Fluthilfemedaille auszuzeichnen, ergänzt durch Urkunden mit den Unterschriften der Ministerpräsidentin und des Innenministers. 41 Helfer nahmen die Ehrungen in der Feuerwache an der Landauer Straße persönlich entgegen. Ihren Kameraden, die am Mittwoch nicht kommen konnten, werden die Auszeichnungen nachgereicht.

Fluthilfemedaille und Urkunde. Foto: Gerhard Müller

Aus Zweibrücken hatten auch der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und das Technische Hilfswerk (THW) Kontingente ins Ahrtal geschickt. Diese Helfer müssen wohl noch lange auf ihre verdiente Anerkennung warten. „Leider sind vom Land noch nicht genügend Medaillen da“, bedauerte der Oberbürgermeister peinlich berührt. „Aber bis die irgendwann mal bei uns angekommen sind, wollen wir nicht noch ein Jahr lang warten. Deshalb haben wir beschlossen, mit dem vorhandenen Medaillenbestand jetzt unsere Rotkreuz- und Feuerwehrkräfte zu würdigen. Für THW und ASB machen wir später eine Extra-Ehrung.“

Aus Versäumnissen lernen?

Bereits bei ihrem Einsatz im Ahrtal hatten sich viele Helfer über mangelhaftes Management der übergeordneten Behörden geärgert. „Ich hoffe, dass wir aus den Versäumnissen lernen können“, meinte der Rathauschef. „Ich weiß, auch die Stadt Zweibrücken hat noch einiges nachzubessern. Und auch wir hier sind vor Starkregen und Hochwasser nicht gefeit.“

Einsatzkräfte nicht nur aus dem Zweibrücker Stadtgebiet wurden am Mittwoch ausgezeichnet. So bestätigte Nicole Rupnow aus Schmitshausen, Angehörige des DRK-Ortsverbandes Schwarzbachtal, gegenüber der RHEINPFALZ, dass die Eindrücke aus dem Ahrtal „einem heute noch nachgehen. Man denkt an die Leute und daran, wie es dort immer noch aussieht.“ Alles verschlammt, so viel Leid, so vieles wurde zerstört. „Aber ich werde nie vergessen, wie die Leute sich nicht haben unterkriegen lassen“, erzählt die Rotkreuz-Helferin. „Die haben sofort angepackt und ihre Häuser ausgeräumt.“ Nicole Rupnow selbst und ihre Kameraden waren im Rettungsdienst eingesetzt: „Im Schichtbetrieb haben wir an Stationen Verletzte verarztet.“

Kaputte Straßen, defekte Drehleiter

Am Tag nach der Katastrophe ist Daniel Bernhardt mit seinen Zweibrücker Feuerwehrkameraden ins Ahrtal gefahren. „Einige Kollegen haben die Leute erst mal mit Trinkwasser versorgt.“ Er selbst, so der Kleinsteinhauser, habe wie viele weitere Feuerwehrleute anfangs sehr lange warten müssen, bis die Behörden die Hilfseinsätze koordiniert hatten. „Und einige Helfer sind vom Bereitstellungsraum losgefahren und dann gleich wieder zurückgekommen, weil sie wegen der kaputten Straßen ihr Ziel nicht erreichen konnten.“ Seine eigene Gruppe, so Bernhardt weiter, habe mit Pirmasenser Kameraden in verschütteten Häusern in Altenahr nach Vermissten gesucht. „Das ging dort von der Personenrettung bis, na ja, zur Bergung.“

„In Bad Neuenahr gab’s am Anfang nur zwei Drehleitern – und davon war eine kaputt“, erinnert sich der Zweibrücker Feuerwehrmann Ulf Bürger. „Dort war ich dann der Maschinist für die einzige funktionierende Drehleiter in 40 Kilometer Umkreis.“

Die 66 Geehrten

Freiwillige Feuerwehr Zweibrücken: Andreas Bergmann, David Bernhardt, Stefan Brinette, Ulf Bürger, Nils Ehrmann, Oliver Feix, Patrick Frey, Axel Gebauer, Marco Hunsicker, Kevin Ip, Chris Jungels, Jannic Klein, Lisa Lang, Alexander Lange, Bernd Neger, Markus Rademacher, Holm Reinhard, Bernd Steiniger, Bernd Straßel, Vincent Ulrich und Claus Wilhelm.