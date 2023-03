Das LAZ Zweibrücken hat bei den deutschen Hallen-Meisterschaften im Steinstoßen, das zum Rasenkraftsport gehört, prima abgeschnitten: Neben der Goldmedaille samt DM-Titel von Stephanie Mayer bei den Seniorinnen 2 in der Gewichtsklasse über 73 Kilogramm (7,58 Meter mit dem Fünf-Kilo-Stein) sprang am Samstag in München noch zweimal Silber für Franziska Mayer (weibliche A-Jugend, über 68 kg, 8,56 m) und Joris Büchner mit dem 15-Kilo-Stein (Junioren, bis 90 kg, 8,23 m) heraus. Bronzemedaillen gingen an die LAZ-Sportler Paul Stegmann (Junioren, 5,28 m), bei den Schülerinnen A an Laura-Marie Weidler (bis 60 kg, 8,43 m) und Annika Opp (über 60 kg, 8,85 m) und Marit Müller (weibliche A-Jugend, über 65 kg, 7,34 m).

Deutsche Meisterin wurde auch Lara Schwarz aus Maßweiler, die für den TV Thaleischweiler startet. Sie kam im Zwölferfeld der Juniorinnen bis 73 Kilogramm auf 10,40 Meter.