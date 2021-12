Maya Süßdorf hat den Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen am Helmholtz-Gymnasium gewonnen. Die Sechstklässlerin setzte sich im 63. Vorlesewettbewerb gegen sieben Mitschüler durch. Zuvor wurden in vier Klassen jeweils zwei Klassensieger ermittelt, die am vergangenen Mittwoch, gegeneinander antraten. Dabei mussten die Kinder einen eigenen sowie einen fremden Text vorlesen.

Maya Süßdorf las aus dem Schafskrimi „Ich bin hier bloß das Schaf“ von Friedbert Stohner einen ausgewählten Textauszug sicher vor. Nach der zweiten Runde, dem Lesen des Fremdtextes, stand sie als Siegerin fest. Den zweiten Platz belegte Maximilian Löffler, den dritten Platz Aurelia von Keitz. Beim Stadtentscheid im Februar 2022 wird Maya Süßdorf das Helmholtz-Gymnasium vertreten.