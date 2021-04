Mit Max Giesinger (32) kommt ein Star am Sonntag, 15. August, 20 Uhr, zum Strandkorb Open Air nach Zweibrücken (aber auch schon am 28, Juni an den Bostalsee). „Endlich Akustik“ heißt seine Tour, wo man ihn mit Gitarre live erleben kann. Giesinger hatte 2012 bei „The Voice of Germany“ seinen Durchbruch. Giesingers Singles „80 Millionen“, „Wenn sie tanzt“ und „Roulette“ sind Dauerbrenner in den deutschen Radios. Im Fernsehen war er Jurymitglied der Show „The Voice Kids“ und des Wettbewerbs „The Masked Singer“ zu sehen. Seine Lieder bildeten im Mai 2020 den Auftakt zur siebten Staffel der Fernsehsendung Sing meinen Song – Das Tauschkonzert. Sein letztes Album „Die Reise“ ist von 2018. Karten ab Mittwoch, 21. April, 10 Uhr, für 122 Euro pro Strandkorb (zwei Personen) online.