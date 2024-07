Nachdem Dieter Neufang viele Jahre Stellvertreter von Bürgermeister Bernhard Krippleben war, hat sich in Mauschbach beim Beigeordneten-Ehrenamt ein Generationswechsel vollzogen. In der Premierensitzung des neuen Gemeinderats versprach Neufang am Donnerstag, weiter unterstützend tätig zu bleiben. Das Beigeordnetenamt wolle er aber in jüngere Hände legen. Einstimmig wählte der Rat Janine Dahlhauser zur Beigeordneten. Dahlhauser ist Verwaltungsbeamtin bei der Kreisverwaltung.