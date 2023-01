Diesen Titel räumte der SV Battweiler mit gleich zwei Spielern ab: Maurice Böhr und André Homberg waren mit je sieben Toren die treffsichersten Schützen des Turniers und spielten sich im Angriff jeweils schön die Bälle zu. Die beiden 28-Jährigen waren auch im Finale, beim 7:1 gegen die SG Knopp/Wiesbach, erfolgreich. „Ich wusste nicht, dass wir vorne sind in der Torjägerliste, ich war überrascht. Es ist ein schöner Bonus“, sagt Homberg, der im Außendienst arbeitet und wie Böhr in Reifenberg wohnt. „Wir nehmen den Torjäger-Pokal gerne mit“, sagt auch Bürokaufmann Böhr. Dem Offensivspieler gelang im Finale in den letzten Sekunden noch sein siebtes Turniertor. Dem früheren Verbandsliga-Spieler Homberg, vielen noch unter dem Nachnamen Hampel bekannt, gelangen allein in der K.o.-Runde zwei wunderschöne Treffer mit der Hacke. Vor dem gegnerischen Gehäuse verwandelten die beiden Knipser ihre Chancen meist eiskalt.