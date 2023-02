Bei Bauarbeiten am Ufer des Itzenplitzer Weihers im saarländischen Heiligenwald (Landkreis Neunkirchen) ist am Mittwoch eine Mauer eingestürzt. Dadurch ist auch der Bagger, der mit den Arbeiten vor Ort beschäftigt war, in den Weiher gefallen. Dem Fahrer gelang es im letzten Moment, sich zu retten. Die Feuerwehr rückte zur Einsatzstelle aus, um Ölsperren gegen auslaufendes Dieselöl auszulegen.