Zum Stelldichein mit allerlei Promis lädt Comedian Matze Knop am 30. Mai in die Neue Gebläsehalle Neunkirchen ein. Christian Hanelt sprach mit ihm.

Auf was darf sich das Publikum in Neunkirchen am Samstag freuen?

Naja, das ist natürlich ein Stand-up-Comedy-Programm mit Parodie-Anteilen. Wir reden über Fußball – ist ja logisch, wir stehen ja kurz vor einer Weltmeisterschaft, haben auch eine interessante Bundesliga- und Pokalsaison erleben dürfen. Aber ich spreche auch ein bisschen über Politik – aber nicht so tiefgründig, denn es soll ja ein schöner Abend werden. Man muss aufhören mit der Jammerei. Wir müssen wieder fröhlicher sein, wir müssen wieder mehr lachen.

Positiv sein. Bedeutet das, auf den Fußball bezogen, dass Deutschland Weltmeister wird?

Ja, warum denn nicht? Ich bin der Meinung, dass wir viel zu kritisch sind. Warum sollen wir denn mit der Mannschaft nichts reißen? Alles ist möglich. Frankreich war auch nicht im Finale bei der letzten Euro, und das, obwohl man meinen würde, die schießen alles in Grund und Boden. Oder jetzt sind die Italiener nicht bei der WM. Ich habe gestern in meiner Pizzeria angerufen und eine „Pizza non Qualifikatione" bestellt. Das kommt nicht gut an, aber ich habe mich amüsiert.

Lernt das Publikum mit dem neuen Programm auch ganz neue Seiten von Matze Knop kennen, oder gibt es das Altbewährte?

Es ist beides. Auf der einen Seite ist das, von dem man weiß, was man hat. Und an anderer Stelle machen wir natürlich auch viele Sachen, die neu und anders sind. So gibt es jetzt etwas von Florian Silbereisen über Joko Winterscheidt bis zu Harry Kane. Und da ich in der Show auch immer viel mit dem Publikum mache, ist jeder Abend automatisch anders. Und es macht ja auch Sinn, wenn einer wie ich, der schon ein paar Tage im Geschäft ist, seine Hits auf die Bühne bringt, wie das Musiker ja auch tun.

Ihre Parodien von Jogi Löw, Jürgen Klopp oder Cristiano Ronaldo sind Kult. Haben sich diese Figuren bei Ihnen in all den Jahren verändert?

Es geht um die aktuelle Funktion einer Person. Ein Harry Kane oder ein Jürgen Klopp, der ja noch in Amt und Würden steht bei RB Leipzig, hat natürlich mehr Relevanz. Das ist ja logisch. Oder wenn Jogi Löw aktueller Bundestrainer wäre, hätte der auch mehr Relevanz als jetzt, da er Fußball nur aus der Ferne analysiert und dabei seinen Cappuccino schlürft. Deswegen habe ich auch neue Protagonisten dabei, die aktuell eine größere Rolle spielen. Aber die Dauerbrenner gibt es noch, weil ich immer wieder feststelle, dass es Menschen gibt, die aus dem Programm gehen und es bedauern, dass zum Beispiel Niki Lauda nicht darin vorgekommen ist.

Ist es tatsächlich die Person Niki Lauda, die das Publikum interessiert, oder ist es da nicht eher Ihre Parodie?

Beides. Es gibt wirklich Leute, die explizit für Sachen kommen, die sie aus ihrer Vergangenheit kennen. Bei Musik ist das ja auch so. Es ist doch unvorstellbar, dass die Toten Hosen im Konzert ihre Hits nicht spielen.

Und wie fallen die Reaktionen der Parodierten aus?

Dieter Bohlen hat neulich mal gesagt, ihm wäre bei meiner Parodie aufgefallen, dass er die Schultern immer so hochzieht und da hätte Carina ihm gesagt, dass er im Fitnessstudio auch mal die Schultern trainieren soll, damit sie vielleicht ein bisschen weiter unten hängen. Oder Jürgen Klopp hat mal gesagt, dass ihm an mir aufgefallen wäre, dass seine Koteletten zu lang und zu dick sind. Er würde jetzt mal zum Friseur gehen. Mit Reiner Calmund, den ich auch parodiere, habe ich sogar einen eigenen Podcast. Also die meisten, die ich parodiere, habe ich schon kennengelernt. Und die waren alle immer ganz entspannt.

Gibt es eine Persönlichkeit, die sich überhaupt nicht eignet, obwohl sie eigentlich dringend untergebracht werden müsste in Ihrem Programm?

Ich mache mir nur Gedanken darüber, worauf ich Lust habe, wen ich gerne parodieren möchte. Und wenn ich der Meinung bin, etwas muss unbedingt sein, dann mache ich es auch.

Wenn ich jetzt am Samstag in Neunkirchen die Show ansehe und in zwei Monaten noch einmal. Wieviel werde ich wiedererkennen?

Da ist schon noch ein bisschen was dabei. In einem sehr guten Comedy-Programm überlässt man ja nichts dem Zufall. Man sagt zum Beispiel, ein guter Stand-up muss mindestens 50 bis 100 Mal gespielt sein, damit er richtig geil ist. Das ist halt ein bisschen anders als in der Musik. Musik kann man auch ohne Publikum proben, weil der Beat oder der Rhythmus immer gleich ist. Bei Comedy bestimmt der Protagonist das Timing. Und wie viel Zeit ich mir lasse zwischen den Gags, das kann ich nur mit Publikum herausfinden. Deswegen wäre man ein schlechter Komiker und auch ein Stück weit unprofessionell, wenn man sagen würde, ich mache jetzt jeden Abend etwas anderes. Eine gute Show lässt aber auch immer Platz für ganz viele spontane Dinge. Und so passiert auch bei mir ganz viel, was nicht immer gleich ist. Aber es gibt eben ein Gerüst. Das ist wie bei einem Schauspiel, wie bei einem Film, wie bei einem Song.

Comedy ist im Fernsehen und auf Social Media allgegenwärtig. Wie hat das den Beruf des Comedians verändert?

Im Fernsehen ist es nicht mehr so allgegenwärtig, was ein bisschen schade ist. Da gibt es nur noch ganz wenige Plattformen für Stand-up-Comedy. Deswegen geht es mittlerweile schon mehr in Richtung Social Media.

Was unterscheidet gute Comedy von dem oft laut herausgeschrienen Gag-Feuerwerk?

Humor ist immer eine Geschmackssache. Es gibt Menschen, die wollen es ein bisschen entspannter und es die, bei denen alles schnell gehen muss. Die jüngere Zielgruppe ist es durch TikTok, Instagram oder die Shorts bei YouTube gewohnt, dass alles ein bisschen schneller vonstatten geht. Aber von diesem Geschreie bin ich jetzt auch kein Freund. Die Aufmerksamkeitsspanne der jungen Menschen hat sich auch verändert. Man muss deshalb versuchen, immer eine gute Mischung für jüngere und ältere Menschen zu finden, denn am Ende sollen sich alle amüsieren. Wenn ich an meine Auftritte auf Mallorca denke – da haben die Menschen eine Aufmerksamkeitsspanne von 15 Sekunden. Danach fangen viele an, sich mit etwas anderem zu beschäftigen. Deshalb muss man da schnell einen neuen Reiz setzen. Ein guter Comedyabend hat eine gute Rhythmik, geht auf das Publikum ein, nimmt Tempo raus, zieht es Tempo wieder an, ist mal lauter, mal leiser.

Was hat sich in der deutschen Comedylandschaft seit Ihren Anfängen in den 90er Jahren am stärksten verändert?

Es gibt einfach viel mehr Comedians, als das noch vor 20, 25 Jahren der Fall war. Ich bin ja in der Komiker-Nationalmannschaft Kapitän. Und da sind 30 Komiker, die mit mir Fußball spielen. Und die sind alle sehr lustig. Nur ist nicht jeder gleich ein Star oder einer breiten Masse bekannt.

Zur Person

Matthias “Matze" Knop wurde 1974 in Lippstadt geboren. Seine Medienkarriere begann mit einer Ausbildung zum Hörfunkredakteur. Zusätzlich absolvierte er an der Uni Dortmund ein Journalistikstudium. Bekannt wurde er Ende der 1990er Jahre mit der Kunstfigur „Supa Richie“. Der Comedian, Moderator, Sänger und Schauspieler parodiert vor allem Persönlichkeiten aus Sport und Unterhaltung wie Franz Beckenbauer oder Jürgen Klopp. Neben TV-Auftritten und Bühnenprogrammen ist er auch als Radiomoderator und Podcaster aktiv. „Spitzenreiter – wo wir sind, ist vorne“ ist Knops sechstes Bühnenprogramm.





Die Show

Matze Knop: „Spitzenreiter – wo wir sind, ist vorne“, Samstag, 30. Mai, 20 Uhr, Neunkirchen, Gebläsehalle.

