Der Mathe-Grundkurs der zwölften Jahrgangsstufe am Helmholtz-Gymnasium hat beim Schulwettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“ den zweiten Platz belegt.

„Bei den Aufgaben geht es vorrangig darum, alltägliche Probleme zu lösen“, so Lehrer Oliver Blauth. Stupides Aufgaben-Rechnen falle also raus. An dem bundesweiten Mathe-Wettbewerb hatten sich auch Leistungskurse beteiligt. Was der Kurs mit dem Preisgeld von 200 Euro macht, ist laut Blauth noch nicht geklärt. „Das Geld ist den Schülern. Für Wandertage können sie es bestimmt gut gebrauchen“, sagt Blauth.