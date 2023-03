Etwa 15 Personen, aufgeteilt in zwei rivalisierende Gruppen, haben sich am Donnerstagnachmittag im Neunkircher Saarpark-Center eine Massenkeilerei geliefert. Bei dieser waren zwei Messer im Spiel. Die Polizei, verstärkt durch Zusatzkräfte der Bereitschaftspolizei, eilte in die Einkaufsgalerie zum Sondereinsatz. Nach Polizeiangaben konnten die Ordnungshüter mehrere flüchtende Schlägerei-Beteiligte aufhalten. Wie das Getümmel gegen 17.30 Uhr ausgelöst wurde, sei noch unklar. Ein 23- und ein 19-Jähriger, beide aus Schiffweiler, seien mit Messern leicht verletzt worden. Sie kamen ins Krankenhaus. Auf alle Beteiligten komme nun ein Strafverfahren wegen Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung zu. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Neunkirchen unter der Rufnummer 06821 2030 zu melden.