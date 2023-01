Eine Polizeistreife hat am frühen Freitagmorgen zwei Maskierte dabei überrascht, als sie auf einem Firmengelände in der Gottlieb-Daimler-Straße gerade dabei waren, von einem hochwertigen Mercedes die Räder zu stehlen. Um 3 Uhr morgens hätten die dunkel gekleideten Männer, die Sturmhauben trugen, den Wagen bereits mit einem Wagenheber hochgebockt. Als sie das Polizeiauto sahen, seien die Unbekannten Hals über Kopf weggerannt. Trotz Verfolgung sei die Festnahme der beiden Männer in der Dunkelheit nicht gelungen. Am Tatort blieben zwei schon abmontierte Räder sowie das Werkzeug der Täter zurück.

Zwei ähnliche Fälle hatten sich bereits Mitte Januar dort zugetragen.

Laut Polizei haben die Männer zwei Scheiben des Mercedes eingeschlagen. Beim Aufbocken auf einen Verbundstein hätten sie am Auto zudem mindestens 2000 Euro Schaden angerichtet – ganz zu schweigen von den Schäden, die durch eindringenden Schnee durch die zerstörten Scheiben entstanden sein könnten. Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06332 9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de. Die Ermittler interessieren sich auch für die Herkunft des blauen Wagenhebers.