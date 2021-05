Masken sind weiterhin Mangelware und werden zudem immer teurer. Nachschub kommt nur spärlich in die Geschäfte. Und hütet den Laden dann auch nicht lange. Das war schon so, bevor die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen für Rheinland-Pfalz eingeführt wurde. Diese gilt ab kommenden Montag.

Alternativ zu Alltagsmasken verstecken manche Mund und Nase hinter selbstgemachten Stoffmasken – oder atmen schwer durch medizinische Masken, die eigentlich medizinischem Personal vorbehalten bleiben müssten. „FFP2- und FFP3-Masken haben wir, aber keine ganz normalen Masken. Wir kriegen einfach nix“, sagt Arno Wagner, Inhaber der Ratsapotheke. Die Abkürzung „FFP“ steht für Filtering Face Piece, filtrierende Halbmaske. Unterschieden werden FFP1-, FFP2- und FFP3-Masken, wobei letztere den besten Schutz bieten – auch vor Viren und Bakterien. Diese Masken kommen vorrangig im medizinischen und pflegerischen Bereich zum Einsatz. Ein Alltagsmundschutz wird häufig auch als OP-Maske, chirurgische Maske oder Mund-Nasen-Schutz (MNS) bezeichnet.

Trägt jemand einen MNS, verringert er die Infektionsgefahr für andere Menschen, weil Tröpfchen beim Sprechen, Niesen oder Husten in der Maske hängen bleiben. Geschützt wird also in erster Linie das Gegenüber, nicht der Träger. Dieser hat nur bei medizinischen Masken einen Eigenschutz. Auch beim MNS gibt es je nach Anzahl der eingearbeiteten Lagen qualitative Unterschiede. Masken – auch wenn sie nun jeder tragen muss und sich damit der Schutz erhöht – sind aber immer nur eine Ergänzung zu Hygienemaßnahmen und zum Abstandhalten.

Masken nur an den Schlaufen anfassen

Apotheker Wagner trägt beim Einkauf eine selbstgenähte Stoffmaske und eine FFP2-Maske, wenn er ins Altenheim geht. Beim Ausziehen der Maske müsse man darauf achten, sie nur an den Schlaufen und nicht am Mund-Nasen-Stück anzufassen, betont Wagner. Das gelte auch fürs Anziehen der Maske: Mit gewaschenen Händen nur über die Ohren, nicht vorne anfassen. Wagner verkauft FFP2-Masken an Normalbürger. „Viele sagen, bei diesen Masken sei der Druck auf die Nase nicht so unangenehm wie bei den Alltagsmasken.“ Mit FFP3-Masken statte er nur Pflegepersonal aus und Patienten, die gerade eine Chemotherapie durchlaufen und besonders geschützt werden müssen. Alltagsmasken seien mittlerweile in der Anschaffung teuer, führt Wagner aus. Kostete eine Maske früher im Einkauf 15 Cent, so läge der Preis nun bei 1,10 Euro bei Abnahme von 100 Masken.

Verkaufsmenge teils begrenzt

Sabine Kusch-Krause von der Schloss-Apotheke berichtet ebenfalls von Lieferengpässen: „Wir haben Masken, doch der Nachschub kommt spärlich.“ Im Moment seien Masken relativ teuer. Die Einkaufspreise von früher – 6,95 Euro für 50 Stück – seien hinfällig, so Kusch-Krause. Wenn man Masken habe, begrenze man den Verkauf auf fünf Stück pro Haushalt. Auch FFP2-Masken gingen über die Ladentheke.

Eigentlich müsse man die Masken nach einmaligem Gebrauch wegwerfen, sagt sie. Doch in Zeiten des Mangels lege sie ihre nur kurz getragene Maske in den Backofen. Eine gängige Praxis: Das Robert Koch-Institut (RKI) begegnet der zunehmenden Knappheit von Mund-Nasen-Schutz und FFP-Masken mit der Erlaubnis (bis vorläufig Ende August), diese unter strengen Auflagen aufzubereiten und nach geeigneter Hitzebehandlung maximal zweimal wiederzuverwenden.

Gänzlich auf dem Trockenen sitzt derzeit die Franken-Apotheke, wie von Mitarbeiterinnen zu erfahren war. Der Vorrat an Masken sei aufgebraucht. Eine neue Lieferung werde erwartet und zunächst an alle ausgegeben, die sich auf eine Warteliste setzen ließen. Im Globus-Baumarkt gehen Masken ebenfalls immer wieder zur Neige, wie die Verwaltungsleiterin Giuseppina Forget erklärt: „So viele Masken haben wir nicht mehr. Wenn Ware eintrifft, ist sie schnell ausverkauft.“ Pro Kunde gebe man zwei Masken ab. In Luxemburg würden Masken kostenlos an die Bürger verteilt, merkt Forget kritisch an. Davon sei man hier weit entfernt.

Alltagsmasken gibt es in Zweibrücker Geschäften schon für einen Euro bis hin zu knapp vier Euro. Für FFP2-Masken müssen je nach Ausführung zwischen sechs und 11 Euro hingeblättert werden. Der Cap-Markt in der Hallplatz-Galerie bietet Mehrweg-Masken aus Stoff zu knapp sechs Euro an, genäht in der Slowakei, waschbar bis 95 Grad und trocknergeeignet. „Wir haben jede Menge vorrätig“, sagt die stellvertretende Marktleiterin Anneliese Miesel.